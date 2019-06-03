《王者荣耀》KPL春季赛补赛安排：技术手段还原第二局对局形势

IT之家6月3日消息 鉴于6月2日《王者荣耀》KPL春季赛总决赛突遇大风导致比赛中断延期，官方今日发布公告说明了补赛安排，将保留第一局赛果，并将采用技术手段还原第二局对局形势，保障赛事公平。

以下为《关于2019年KPL春季赛总决赛RNG.M vs eStarPro补赛、赛果及世界冠军杯安排公告》：

由于6月2日总决赛突遇大风导致比赛中断延期，经KPL组委会审慎讨论及多方沟通，关于2019年KPL春季赛总决赛RNG.M vs eStarPro，补赛时间、赛果判定及世界冠军杯安排见以下说明：

1.为方便用户观赛，2019年KPL春季赛总决赛RNG.M vs eStarPro将【改期至2019年6月15日（周六）】，于【西安曲江国际会展中心A馆】举行；

2. 6月2日KPL春季赛总决赛RNG.M vs eStarPro【第一局赛果保留】，第二局对局形势我们将采用技术手段进行还原，保障赛事公平；

3.比赛改期后，原定总决赛门票支持【全额退款】，用户【也可选择替换】为6月15日当天的总决赛门票；由于现场座位数量有限，替换顺序将按6月2日总决赛官方渠道购票用户的支付时间，由永乐票务客服依次联系，在您确认换票后，门票将不能再进行退款；

4.在官方渠道公开活动中【抽中赠票】的用户，也将获得游戏内KPL限定皮肤补偿，我们将尽快公布细则并主动联系；

5. 2019年王者荣耀【世界冠军杯原定赛程不变】，6月6日至6月9日于上海新静安体育中心举行的世冠KPL赛区选拔赛将按原计划进行。2019年KPL春季赛冠亚军决出后，当场还将举办2019年世界冠军杯KPL赛区出征仪式。