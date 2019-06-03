RedmiBook 14的Modern Standby十九问

IT之家6月3日消息 据小米官方消息，RedmiBook 14支持Windows的新特性-现代待机（Modern Standby），那么到底什么是现代待机技术呢，该技术有什么优点、如何查看自己的设备是否支持该技术呢？小米官方给出了详细答案。

一、什么是“现代待机”？

现代待机英文为Modern Standby，是电脑睡眠的一种形式，处于现代待机模式下的电脑，其部件都处于低功耗状态，在这样的低功耗待命状态下，如果电脑需要恢复执行，电脑部件会快速恢复到工作状态。现代待机状态在电脑上为用户提供了和智能手机上相同的功耗控制方式。可以实现“立即开启”和“立即关闭”的用户体验。

二、如何进入“现代待机”模式？

通常合上电脑屏幕，系统就可以进入现代待机模式了。

也可以在电脑运行时通过按电源按钮进入现代待机模式。

也可以点击开始菜单，选择电源->睡眠 进入现代待机模式。

在默认情况下，一段时间未操作电脑，电脑也会自动进入现代待机模式。

综上，在支持现代待机模式的电脑上，“睡眠”状态就是进入现代待机状态。

三、如何退出“现代待机”模式？

对于处于现代待机模式的电脑，你可以通过掀开屏幕、按电源键、敲击键盘、滑动触摸板或移动鼠标等动作使电脑从睡眠中恢复到工作状态。

四、我在使用支持“现代待机”的电脑和传统的“非现代待机”的电脑感受上会有什么不同吗？

不用改变自己的使用习惯。按照您熟悉的使用方式使用现代待机的电脑就可以了。

五、支持“现代待机”的电脑是不是可以在睡眠状态下播放音乐？

是的。就如同你的手机，在一些支持现代待机功能的媒体播放软件（比如Windows包含的Groove音乐软件）的配合下，你可以关闭屏幕后仍然使用它听音乐。

六、支持“现代待机”的电脑是不是可以在睡眠状态下收邮件和即时消息？

不一定。Windows 10的现代待机功能有两种，一种是支持连接的现代待机，它可以支持在睡眠状态下收发邮件和即时消息。另一种是不支持连接的现代待机，它在睡眠状态下不连接网络，在睡眠状态下不能收到邮件和即时消息。

七、支持“现代待机”的电脑在功能上和传统的“S3待机模式”电脑有何区别？

现代待机功能分为“不连接现代待机”（英文缩写CS）和“连接现代待机两种模式”（英文缩写DS）。它们的差异在于睡眠期间是否仍然支持无线网络连接。

八、RedmiBook 14是否支持语音唤醒？

使用Windows 10的Cortana功能，RedmiBook 14可以实现语音唤醒。

操作方法：

1， 点击“开始”按钮，点击“设置”

2， 选择设置主页中选择【Cortana】

3， 在【对Cortana说话页面】中，设置【让Cortana响应“你好小娜”】选项为“开”

在睡眠状态下，当你对着RedmiBook 14大声说“你好小娜”时，系统会被唤醒。

九、“现代待机”有何好处？

简单的说，现代待机的电脑唤醒更快，待机时的功耗和传统方式差不多，并且还提供了一些新功能，如低功耗播放音乐、语音唤醒等。

十、“现代待机”会比S3传统待机方式更省电吗？

现代待机方式并不比S3传统待机的更省电，但可以达到几乎一样的待机耗电量。而现代待机方式提供了一些新的功能和更快速的唤醒时间，也因为现代待机方式下系统仍然可以处于工作中，所以在现代待机状态中仍然可能有比较耗电的情形。

十一、如何知道我的电脑是否支持“现代待机”？

按下键盘组合Win+R，输入“cmd”，在命令行窗口输入Powercfg /a命令可以查看电脑支持的待机模式。

支持“现代待机”模式显示结果如下图，显示“S0低电量待机”

作为对比，支持传统待机模式（S3）的如下图，显示“待机（S3)”

十二、如何知道我的电脑是否进入了“现代待机”模式？

从屏幕关闭的那一刻开始，系统进入现代待机模式。一些部件仍然可能在工作，如关闭屏幕进行音频播放时，CPU和音频设备会处于低功耗工作状态。如果没有执行任何任务，电脑会逐渐进入最深层的低功耗模式。

十三、Windows 7和Windows XP支持“现代待机”模式吗？

现代待机功能是Windows 8之后发展的新功能。不推荐用户在支持“现代待机”模式的电脑上安装Windows 7或Windows XP。

十四、电池供电时，RedmiBook14在现代待机状态下播放音频，耗电量是怎样的情况（仅作参考）？

电池100%电量状态下，在“现代待机”状态下使用windows自带播放器Groove连续12小时放音乐，且笔记本音量和播放器音量调至100%最大，使用笔记本内置音箱播放，电量消耗约36%，实际耗电将随系统状态不同而有所不同，非绝对固定值。

十五、为什么我的RedmiBook14笔记本进入睡眠状态后，系统仍然在播放音乐？

是因为该笔记本支持“现代待机”模式。

十六、购买RedmiBook14笔记本的用户希望能在睡眠状态下播放音乐，同时合上屏幕后，音乐停止播放。

该组合情景无法满足，只能支持其中一种，要不睡眠状态下使用windows自带Groove播放音乐，要不使用不支持现代待机的音乐播放器播放音乐（特指非windows store下载的播放器），合上屏幕后停止播放。

十七、为什么RedmiBook14笔记本进入睡眠状态后，感觉笔记本还在运行工作中？

这是现代待机模式所具备的特性，进入睡眠后仍旧会保持某些部件设备及应用在低功耗状态下运行中。

十八、一些软件设置Nvidia显卡为“高性能”模式时可能会增加现代待机模式下的耗电。

恢复系统和软件默认值，关闭手工设置的“高性能”模式。

十九、和一些蓝牙设备配对后，系统睡眠时为什么耗电增加？

这是由于现代待机模式特性决定，即使在睡眠模式下，系统的蓝牙模块仍然可以处于工作中以获取其他蓝牙设备的数据。可以在系统设置中，将蓝牙关闭。