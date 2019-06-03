Verizon5G实验室最新医疗机器人应用：5G不仅是简单的通讯技术

北京时间6月3日消息，美国著名科技公司Verizon旗下的5G实验室日前在马萨诸塞州的坎布里奇发布了一款真人大小比例的机器人模型，进一步表明5G技术将不仅仅局限于通讯技术，还将融合更多科技。

据威瑞森5G实验室的科研人员介绍，展示的这款机器人能够在台阶上来回移动，旨在紧急情况下进行救援工作，而最重要的是机器人的运行和操作全部是在5G环境下完成和实现的。

但是对于5G技术，就像那个小机器人一样，仍然有很多事情要做。

总的来说，5G不仅仅在于网速更快，更重要的是减少网络延迟，这种网络延迟可能会导致4G或其他网络出现故障，或者难以完成高强度的任务。5G则有助于机器人和操作人员及时沟通。当下一代技术最终成熟时，将会有一系列技术能够以当前4G网络不允许的方式蓬勃发展，比如汽车在高速公路或城市街道上能够进行车与车之间或车与传感器之间的迅速通信。此外，物联网也会迅速发展。在医学领域，5G甚至可以实现远在千里之外的专家能够在医生做手术的同时提供实时专业指导。

5G实际上才刚刚开始进入现实世界。威瑞森和AT&T这两家美国最大的无线运营商只在少数几个地区开通了5G移动网络，Sprint本周刚刚在四个城市开通5G网络；无线运营商EE差不多同一时间成为英国第一家5G供应商。

5G不仅是在手机上给人们带来及时满足感。威瑞森产品和技术开发主管尼基·帕尔默（Nicki Palmer）认为，如果5G仅被用来提升下载速度无疑会错失良机。5G更大的目标是让全新的体验成为可能。比如在教育领域，通过虚拟现实或全息体验将冰川研究人员传送到真实的冰川，当然，这在今天还不具备可行性。

借助一台威瑞森的5G手机，总部位于马萨诸塞州贝德福德的软件制造商Proximie演示了该公司研发的基于云计算、增强现实能力的远程医疗平台，其高分辨率屏幕上可同时运行多个实时监控流——多达3个上传数据流和6个下载数据流，每个数据流的速度约为每秒10至12MB。这样的产品一旦推出，必将成为行业颠覆者。然而问题在于5G网络覆盖度还不够，估计要到2020年才能普及。届时，5G在科技领域的应用将更加广泛。