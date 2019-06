中国计算机学会：鉴于IEEE已修正错误，将恢复交流合作

IT之家6月3日消息 今日,中国计算机学会(CCF)发表最新声明表示,鉴于IEEE已经修正了其错误,CCF将恢复对其相应会议和刊物的认可与推荐,并将恢复未来和IEEE及旗下的所有学会的正常交流与合作。

5月30日,中国计算机学会发表声明,指出IEEE旗下的通信学会(ComSoc)竟以当地法律为由限制其会员的活动,这严重违背了作为一个国际性学术组织应遵循的开放、平等和非政治化的基本原则以及学术组织应遵循的基本准则。CCF将暂时中止与ComSoc的交流与合作。

以下为中国计算机学会《CCF关于对IEEE撤销其错误决定的声明》全文:

2019年5月30日,CCF发表声明,对IEEE下属的通信学会(ComSoc)禁止来自华为的员工参加审稿等学术评价活动的行为表达了CCF的立场,希望学术界保持公平和学术独立,反对在学术活动中的任何歧视行为,并建议CCF的会员远离可能造成不平等的、背离学术本质的活动。

6月2日,IEEE给全体会员发送了公开信,并在其官方网站上明确,“Employees of Huawei and its affiliates may participate as peer reviewers and editors in our publication process. All IEEE members, regardless of employer, can continue to participate in all of the activities of the IEEE.”(华为及其子公司的员工可以参加IEEE出版过程的同行评审和编辑工作。所有IEEE会员都可以继续正常参与IEEE的全部活动,无论他们的雇主是谁)。鉴于IEEE已经修正了其错误,本学会发表声明如下:

1.CCF对IEEE倾听同行的声音并及时回归到正确的学术轨道的行为表示肯定,希望它未来能够切实坚持其倡导的使命——保持学术独立,平等对待每一个学者和会员,为实现其愿景而努力。

2.鉴于IEEE ComSoc在审稿等活动中的歧视性措施业已消除,CCF将恢复对其相应会议和刊物的认可与推荐。

3.CCF恢复未来和IEEE及旗下的所有学会的正常交流与合作。

CCF秉承“会员构成、会员治会、为会员服务”的理念,在过去的十多年中取得了长足的发展,深得业界的尊重和会员的高度认可,在中国的计算技术领域具有广泛的影响力,它还和若干有影响力的国际组织保持密切的合作关系。

CCF现拥有包括华为员工在内的五万五千多名付费会员,他们不但在中国学术界和产业界发挥着非常重要的作用,不少学者也活跃在包括IEEE在内的国际组织中。CCF作为在计算技术领域的非营利学术组织承载着和IEEE类似的使命——鼓励创新,让计算技术造福人类,帮助计算技术领域的学者和工程师提升其专业水平。从2009年开始,CCF和IEEE计算机学会(CS)签署合作协议,两个学会成为姊妹学会,在联合设奖、相互支持对方活动等方面进行深度合作。CCF愿意和IEEE及旗下的所有学会继续保持沟通和交流,相互支持,共同发展,为造福全人类的进步而努力。

中国计算机学会(CCF)

2019年6月3日