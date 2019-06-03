外媒：微软在内部展示神秘双屏Surface设备

IT之家6月3日消息 据外媒The Verge报道，熟悉微软计划的消息人士透露，微软近日在公司内部展示了新的双屏Surface硬件。据悉，微软最近为其设备团队举办了一场全员活动，在该活动上播放了新的Surface设备和一个双屏原型设备的视频，员工还近距离地查看了这款全新的Surface设备。

微软已经开发代号为Centaurus的双屏设备长达两年左右的时间了，外媒Windows Central在去年12月首次报道了Centaurus，它与微软的Courier概念平板电脑相似。

Surface团队的这一举动是非常不寻常的，这或许表明该公司正在接近推出最终产品，微软可能会在未来六个月内推出这款设备。

如果微软推出该设备，那么Centaurus也将成为首批Windows Lite设备之一。微软正在为双屏设备和Chromebook竞争对手准备一个新的轻量级Windows版本——“Windows Lite”，这是一个更精简的Windows版本，优先用于Centaurus等双屏设备。

微软从未正式确认过Centaurus或Andromeda的存在。“这绝对是我的宝贝，”微软的Panos Panay在去年接受The Verge的一次采访时解释说，“如果产品是正确的，那么我们就会研发制造。如果用户不需要的话，我们不会推出新的产品类别。”