韩媒：为苹果iPhone 11生产OLED面板的LG生产线暂停运营

IT之家6月3日消息 据韩媒报道，LG E6-1生产线的OLED面板生产受到技术问题的影响，被迫暂时停止生产，据悉这是为苹果今年的iPhone 11生产OLED显示屏的其中一条生产线。

据韩国先驱报报道，由于技术故障，显示器制造商LG Display暂停了京畿道坡州E6-1生产线的运营。E6-1是该公司的制造工厂之一，预计将于今年晚些时候为美国科技巨头苹果的iPhone生产OLED显示器。其中一个技术问题据说发生在所谓的薄膜封装工艺中，该工艺将有机和无机层交替制成的薄膜放在OLED面板上，以防止空气和水影响有机自发光二极管。

该报道称该问题可能不会有重大影响：该公司拥有第二个E6-2生产线，最初设计为在E6-1之后开始生产，但现在预计将提前上线。

到目前为止，苹果一直依赖三星作为iPhone X和iPhone XS / Max中使用的OLED屏幕的唯一供应商。这是由于苹果的高要求，三星的技术领先，使其成为唯一能够达到苹果质量和产量要求的公司。

但是，苹果确实倾向于为每个组件找到两个或更多供应商，以降低供应链风险并提高其谈判地位。苹果长期以来一直致力于将LG作为OLED屏幕的第二家供应商，甚至还向LG支付了27亿美元用于建设专门生产苹果订单的生产线。

报道还称，发生问题的E6-1生产线使用了LG自家的设备，而E6-2使用美国公司Kateeva的设备。