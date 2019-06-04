WWDC19：苹果iOS 13来了，应用打开速度快1倍

IT之家6月4日消息 在介绍完苹果watchOS后，主持人开始介绍全新的苹果iOS 13，一起来看一下吧。

主持人Craig Federighi介绍称，iOS 13的速度将会大大提升。例如，面部ID快30％。另外，应用程序的打包方式也与以往不同，体积减小50％，更新将减小60％。

由此带来的改变就是，应用开启速度快1倍。

在经过无数次曝光后，iOS 13新的黑暗模式来了。

iOS 13的黑暗模式有“精致纹理”，而不是纯黑色的。

键盘新增滑动输入功能。

Apple Music新增歌词同步显示功能。

另外，Safari具有每个网站的首选项，邮件有新的桌面格式和字体，Notes可以共享文件夹。

2019年底之前地图应用将覆盖全美国，明年登陆其他国家。有一个“双筒望远镜”按钮，让你“环顾四周”，类似谷歌街景。

iOS 13中新增的隐私功能，可以选择应用“仅一次”的位置分享，应用无法使用Wi-Fi或蓝牙“推断”位置。

苹果diss通过Facebook和Google SSO按钮登录，“通过苹果登录”使用Face ID并在不泄露任何个人信息的情况下开设新帐户。应用可以请求信息，可以选择隐藏你的电子邮件，Apple会发送一个随机地址转发到你的电子邮件，你可以随时禁用这些随机电子邮件。

接下来是HomeKit，新的“HomeKit Secure Video”功能，这是一种分析视频的云服务解决方案。它在本地进行所有分析，然后将其加密并上传到iCloud（并且Apple没有密钥）。HomeKit将支持路由器，通过“防火墙”关闭配件。

再来看消息应用，现在消息可以更轻松地共享名称和照片。

Memoji也增加了很多新功能，如眼影，口红颜色，穿孔，牙齿。

相机也加入了新功能——新的人像照明效果，可以增加光线的强度。

上图就是新的照片编辑界面，可以点击并拖动进行调整画面饱和度等选项。

浏览照片的新方法，将使用机器学习来删除重复照片.

另外，照片应用中的新“照片”页。双指缩放仍然存在，新的“年，月，日”滑块。

现在还可以直接在浏览视图中播放视频，非常方便。

在最后的总结环节，我们还看到了iOS 13还增加了低数据模式、控制中心的WI-FI选择、iMessage双卡、杜比全景声等全新功能。