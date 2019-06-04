WWDC19：苹果Mac Pro“垃圾桶”变“行李箱”

IT之家6月4日消息 在讲完watchOS、iOS 13和iPadOS等软件之后，迄今最强的Mac Pro也来了。

先来看外观，垃圾桶变成了行李箱，主机旁边就是传说中苹果6K显示器。

框架采用不锈钢材质，手柄也是不锈钢的，可以在两侧打开。

搭载最高28核英特尔至强处理器，超大“大型散热器”看起很强力。

支持高达1.5 TB的系统内存（没错，是内存不是存储）。Mac Pro还支持了PCI扩展，8个内部PCI插槽。

机身有两个雷电3接口，两个USB-A接口和3.5耳机接口。



Mac Pro接可以配置Radeon Pro Vega II，而且可以装两个。这款定制的专业显卡达到了28 Teraflops，搭载64GB HBM2显存。

“Infinity fabric link”提供的数据比PCI总线快5倍，设备间的交流更快。

专业的AfterBurner卡可以三个8K 流，或者是12个4K流。

机箱搭载了1.4千瓦的电源。

三个大风扇的每分钟产生300立方英尺的气流。

Adobe，Autodesk，Sefi，SideFX，Red，Epic，Avid和Blackmagic都宣布支持新Mac Pro，还有Unity，Pixar，Maxon。

售价方面，新款Mac Pro（8核至强+Radeon Pro 580X）售价5999美元，约合人民币41409元，今秋上市。