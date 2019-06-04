WWDC19：苹果macOS Catalina公布

IT之家6月4日消息 在WWDC19上，苹果正式公布了macOS Catalina。首先就是将iTunes拆分为苹果音乐、苹果播客和苹果TV。

▲Apple Music，Apple Podcasts，Apple TV

苹果音乐看起来像简化版的iTunes，还保留了侧边栏。

苹果播客，使用机器学习来推荐播客内容。

苹果电视，没有侧边栏，支持4K HDR，HDR10和杜比视界。

通过新功能“Sidecar”，iPad可作为Mac的第二个显示器，无线连接，还可以用Apple Pencil和iPad 作为输入设备。

Mac支持语音控制，可以直接用语音控制Mac和iOS。

Mac上可以使用find my，所有信息加密处理，端对端加密，适用于Mac或iOS。可以找到离线设备。

Mac支持激活锁，如果被盗可锁定设备，使用T2芯片进行加密。

照片采用了全新的浏览方式，Notes备忘录也采用了画廊浏览方式，另外也增加了屏幕时间功能。

全新功能Project Catalyst，基于iPad应用程序为Mac创建应用程序，今天就可以下载使用。开发者称，“我们的iOS开发人员现在也是Mac开发人员。”

在创建iPad APP的时候，在Xcode上勾选可以编译为Mac版本，不需要为Mac单独开发一份了。

在AR介绍环节，工作人员用《Minecraft Earth》进行了演示，效果非常生动，动作捕捉可以反映真实的人体运动。

现场还发布了全新的Swift UI，开发者测试版今天推出，公开测试版7月上线，正式版秋季推出。