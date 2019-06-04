WWDC19：苹果iOS 13默认原生主题壁纸下载（8P）

IT之家6月4日消息 在WWDC19全球开发者大会上，苹果带来了iOS 13重大版本更新。iOS 13速度将会大大提升。例如，面部ID快30％。另外，应用程序的打包方式也与以往不同，体积减小50％，更新将减小60％。

在新的iOS 13附带了四款新的颜色壁纸，每一款都有针对深色和亮色外观主题的调整版本。壁纸是“熔岩灯”气泡的特写图片。可选颜色有黑白，绿白，蓝白，橙白。

下面是压缩版预览（iOS 13壁纸大图文章最后提供下载）：

在亮色模式下，这些壁纸通常是白色背景。如果你在黑暗模式下运行，这些特殊的壁纸将有黑色背景。

如果你更喜欢使用自己的壁纸，还有一个名为“Dark Appearance Dims Wallpaper”（暗黑外观壁纸）的新设置。

启用此功能后，操作系统会动态调整你自己的个人照片壁纸的曝光度和亮度。在以下示例中，左侧可以看到黑暗模式壁纸调光处理。

调光效果微妙但非常明显。如果你不喜欢，可以在设置 - >墙纸中禁用它。

iOS 13默认原生壁纸下载：

如果你想第一时间下载iOS 13壁纸：在IT之家微信公众号（注：微信搜“IT之家”并关注）回复“ iOS 13壁纸、iOS13壁纸 ”，即可获取下载地址。

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