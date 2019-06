苹果WWDC19暖场歌曲大汇总

IT之家6月4日消息 今天凌晨,苹果在圣何塞举行WWDC19开发者大会,并正式发布了全新的iPadOS和Mac Pro,另外iOS、macOS也有大幅的更新。不过活动开始前的暖场音乐也是“果粉”关注的焦点。

目前,苹果WWDC19活动上的暖场歌曲已经有网友整理出来,以下为苹果WWDC19暖场音乐完整歌单:

1、《Ready to let go》歌手Cage the elphant

2、《Harmony hall》歌手Vampire Weekend

3、《Patience》歌手Tame impala

4、《Style》歌手Foster the people

5、《Theuderclouds》歌手LSD/Sia/DIplo/Labrinth

6、《Talk》歌手Khalid/Disclosure

7、《Missa solemnis,Op.》歌手123:I.ky

8、《Joy》歌手Bastille

9、《123456》歌手Fitz and the tantrums

10、《Feels like summer》歌手Weezer

11、《Saw lightning》歌手Beck

12、《Lo/Hi》歌手The black keys

13、《Boom》歌手X Ambassadors