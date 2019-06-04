苹果将推AirPods音频分享功能：既方便又卫生

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IT之家6月4日消息 据外媒消息，苹果将推出一种新的既方便又卫生的音乐分享方式——当你带着耳机听到好听的歌曲，但又不想直接将耳塞递到对方手里的时候。
据了解，苹果表示，如果你有一副AirPods耳机，那么只要把你和分享对象的设备放在一起(类似于让你的AirPods与手机配对)，点击分享按钮，你就可以分享你在收听的音频了。
目前尚没有消息表明这一功能会在苹果旗下的Beats PowerBeats Pro耳机上推出，知情人士分析，这也许是AirPods的独享功能。
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