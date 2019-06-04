苹果macOS 10.15 Catalina支持机型列表一览

IT之家6月4日消息 苹果macOS 10.15 Catalina将于今年秋季推出，作为2012年中期或之后推出的Mac设备的免费系统更新。

这意味着，以下Mac可以更新并安装新的macOS 10.15：

12英寸MacBook

MacBook Air，2012及更高版本

MacBook Pro，2012及更高版本

Mac mini，2012及更高版本

iMac，2012及更高版本

iMac Pro

Mac Pro，2013及更高版本

这意味着几乎所有可以更新到Mojave的Mac设备都可以继续升级到Catalina。

macOS Catalina提供新的音乐、播客和电视应用，照片界面更新，全新的提醒应用，Safari中的扩展桌面，Markdown更新，macOS屏幕时间和新的“Find My”应用。

macOS Catalina名称来源：

卡特琳娜岛(Catalina Island)是美国加州星罗棋布的沿海岛屿上一颗最灿烂的明珠。据说它是黄石公园以西的地区，至今仍可见到野牛四处漫游的地方。卡塔琳娜岛以艾维隆海湾(Avalon Bay)为活动中心，这座湛蓝晶亮的新月形码头，在四百多年前西班牙人占领期间便是绝佳的海盗船藏匿出入之所，洁白的“新月海滩”(Crescent Beach)满目所见皆可入画。