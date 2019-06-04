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苹果iOS 13全局黑暗模式来袭，微信还能硬抗吗：腾讯“夜间模式”相关微博没了

2019-6-4 12:40:24来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家6月4日消息 在今天凌晨举行的WWDC19全球开发者大会上，苹果带来了全新的iOS 13系统版本，包括期待已久的iPhone黑暗模式支持。iOS 13的黑暗模式有“精致纹理”，而不是纯黑色的。至此喜欢暗黑模式的用户有多了一种设备选择。不过目前iOS 13的黑暗模式只适配了系统级应用，第三方应用还需要适配，那么问题来了，微信会适配黑暗模式吗？

在此前的Windows Phone系统上，微信应用可以开启适应系统的夜间模式。这也是目前唯一具有黑暗或夜间模式的微信App。

今年4月份，腾讯微信团队官方发布释疑，为什么没有夜间模式。

腾讯微信团队称，“为什么没有夜间模式？你的夜晚太珍贵，我们不忍心占用，更不愿意成为你#半夜醒来看手机的原因#。愿你每夜好眠。”

对于官方的这个解释，不少网友给予“好评”，称“超有心”、“错怪你了”。但相信也会有网友对这个解释不满，毕竟没有夜间模式也很难阻止人们刷微信。

不过刚刚IT之家去腾讯微信团队官方微博下搜索“夜间模式”，显示没有相关微博，可能此前已经删除。

在iOS 13系统推送后，不知道微信是否还会坚持不加入夜间模式或黑暗模式呢？

关于iOS 13系统有什么问题，大家可以到iOS圈讨论。

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WWDC19：苹果iOS 13黑暗模式抢先上手体验

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关键词：iOS 13微信

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