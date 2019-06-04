苹果iOS 13新特性：学习用户充电习惯、App单独设置字体...

IT之家6月4日消息 根据苹果今天凌晨更新的功能预览网页，即将推出的 iOS 13 操作系统采用了新颖的电池充电优化功能，可通过减少设备充满电的时间来帮助防止电池老化。

据官方介绍，新选项可减少iPhone充满电的时间，从而有助于延缓电池老化速度。iPhone从用户的日常充电程序中学习，并在一般的闲置充电时间中完成快速充电并停留在 80％ 电量，随后进入缓慢充电状态，直到你需要用到额外的电量为止。

此外，iOS 13允许用户安装自定义字体，并在其喜爱的App中使用，也就是可以单独对App设置字体。

iOS 13还有许多新的改进，部分如下：