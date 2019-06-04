孙宇晨超456万美元拍下“巴菲特慈善午餐”，“前辈们”取经后发展如何？

今日凌晨，波场TRON创始人孙宇晨在个人微博宣布，他以456.7888万美元拍下第二十届“巴菲特慈善午餐”。此价格是竞拍以来的创纪录高价，孙宇晨将成为全球首个与巴菲特共进午餐的90后创业者，也是中国的第四位慈善午餐竞拍获胜者。

▲巴菲特

孙宇晨在国内颇具争议。一方面，他曾被认为是年少成名的天才，被众多人仰慕。

高中前两年，因把大量时间放在网络和小说上，他荒废了学习，成绩只能上本三。到高三，他努力钻研历年新概念获奖作文的套路模式，最终凭借大赛一等奖赢得降分特招名额，考上北大。

大学期间，孙宇晨也不走寻常路。2010年，他模仿胡适创办了《每周评论》，针对校内时政发表评论，在北大引起巨大反响。2011年，因发表数篇批判北大“会商”制度的文章，孙宇晨引发全国范围内的关注，登上了《亚洲周刊》，也因此被评为北京大学新兴代表人物。

在投资、创业方面，他也颇有建树。大学结束后，孙宇晨前往美国留学。在硅谷好友鼓励下，他用学费和生活费投资了特斯拉股份，而后正赶上新能源汽车的迅猛发展。接着，他又将盈余资金投入比特币市场，幸运地又碰上比特币行情的飞速发展，获得巨额盈利。他曾在美国创立了君视国际，又于2014年回国创立了中国首家从事去中心化清算系统产品开发的互联网科技公司—锐波。

而另一反面，孙宇晨也被质疑成蹭热度、博眼球的“骗子”。回国后，他并没有踏实发展公司业务，反而利用发币“割韭菜”，并多次蹭热点进行营销。

2017年，他创办“波场TRON”，对外宣称将利用区块链技术，构建全球去中心化的自由内容娱乐体系，商业模式是发币。但事实上，波场一直在靠融资、发币维持经营，并无技术层面的创新。2018年，孙宇晨发币并进行拉盘“割韭菜”操作，轻松用几千万换取了20亿。

此外，他也是一个营销达人，多次参加媒体采访、电视节目，以坦率、犀利的语言博得公众眼球。他曾在2015年加入湖畔大学，成为最年轻的学员，也曾利用“天宇案”等社会热点进行造势宣传。在为波场宣传时，孙宇晨先叫板以太坊、挑战V神，又称与百度云达成合作并遭百度方否认，之后又以一系列虚假声明来吸引关注，把营销利用到最大化。

这次的慈善午餐或许又是孙宇晨的宣传工具。有趣的是，巴菲特此前曾抨击过比特币没有投资价值，而孙宇晨则在微博上说自己是股神投资理念的长期信仰者，并邀请区块链行业知名人士一起与巴菲特交流。

巴菲特慈善午餐从2000年开始举办，目前已经有20年的历史。孙宇晨之前，在公布身份的竞拍获胜者中，一共有3位华人：步步高创始人段永平、“私募基金之父”赵丹阳和天神娱乐董事长朱晔。午餐之后，段永平成为顶尖价值投资者，赵丹阳套路巴菲特大赚1.56亿港元，而朱晔则在2019年引爆“史诗级“业绩地雷。

2006年，步步高董事长段永平

2006年，“小霸王”和“步步高”的创始人段永平，以62万美元的价格获得了与巴菲特共进午餐的机会，是2000年以来第一位获得此机会的华人。该成交价格打破历史记录，高于2005年价格近两倍。

20世纪末，在任天堂带来游戏机风口后，段永平带领工厂转攻游戏机市场，并创造了“小霸王”游戏机。之后，由于股份制改造受挫，段永平从“小霸王”出走，创造了步步高电子工业有限公司。在步步高发展如日中天时，他将公司拆分为三家独立公司，即之后的步步高教育电子、OPPO和vivo，交由弟子管理，自己则移居美国专注投资事业。

未与巴菲特见面之前，段永平就是巴菲特的忠实信徒。2002年，在网易低谷期，他以1美元左右价格买入网易股票152万股，后又继续增持至205万股，占网易总股本的6.8%。段永平的雪中送炭成就了网易，也给自己带来巨额财富。2003年10月14日，网易股价飙升到70美元，段永平手中的股票上涨了五十倍以上。段永平此次的“神”投资，就与巴菲特的投资手法极为相似。

在2006年的午餐饭局后，段永平对外透露，他曾问巴菲特投资中不可以做的事情。巴菲特表示，最根本的准则是不做不懂的东西。段永平更是把巴菲特的投资理念简单概括为“你只要买一只股票，其实是买这家公司，因此你必须了解他，这与投机截然不同！”

2012年，此时苹果的市值约3千亿美元，段永平重仓抄底，之后苹果股价创下新高。目前，段永平是OPPO、vivo、网易、拼多多等多家企业股东，身价达到上千亿元。

此外，在当年的午餐中，段永平还带着现在拼多多的创始人黄铮。目前，拼多多已在美国上市，市值曾一度超过京东。

2008年，“私募基金之父”赵丹阳

2008年，赵丹阳以211万美元获得与巴菲特共进午餐的机会，这也是巴菲特慈善午餐价格首次超过百万。

赵丹阳于2003年创办赤子之心资产管理有限公司，并于次年开创了中国第一款以信托为平台的私募产品—深国投赤子之心(中国)集合资金信托。

经过2006、2007年连续两年的A股大牛市之后，赵丹阳在2008年主动清盘其下的私募基金，退出A股市场，并在之后躲过了由美国次贷危机引发的惨烈熊市。对于金融危机的准确预判使赵丹阳名声大噪。同年，赵丹阳竞得与巴菲特共进午餐的机会。

赵丹阳带着两个明确问题参加此次宴会。一是自己想清楚了但又不敢去投资的领域，想得到巴菲特的指点。第二个是媒体报道的关于巴菲特投资的关键问题，想得到巴菲特的证实。

不仅仅向巴菲特求问，赵丹阳也在午餐中对股神进行了“套路”。午餐后，赵丹阳透露自己在席间向股神推荐了个股“物美商业”，虽然没有得到明确答复，但依旧引起了该股票价格的飞涨。而赵丹阳本身就是“物美”的股东，短短几日内，他从飙升的股价中狂赚了1.3亿港元。这也使得巴菲特的午餐会诞生了“席间不谈个股”的潜规则。

2014年，在与巴菲特进餐的6年后，赵丹阳宣称A股到了20年最便宜的时刻，并重返了A股市场。随后A股果真出现了一波大牛市。赵丹阳对于股市的准确预判进一步巩固了他的江湖地位，成为很多人的追捧者。

2015年，天神娱乐董事长朱晔

2015年，天神娱乐的董事长朱晔以235万美元的价格赢得了巴菲特的慈善午餐。与段永平和赵丹阳不同，此次竞拍引起了不小的争议。因为在前一年，天神娱乐刚刚完成借壳上市，不少网友认为朱晔是拿股民的钱乱花。

虽然存在争议，但此次午餐成为天神娱乐成功的广告宣传。午餐后，天神娱乐的股票价格从66元左右一路上涨，最高峰达到125元左右，股间涨幅近90%。朱晔也在朋友圈发到“大道至简、贵在坚持，未来，我们来了。”

据悉，朱晔曾在席间对巴菲特说：“我做实业还行，炒股不行。”并请求巴菲特教其炒股。但巴菲特以“我也不会炒股”拒绝了他。

午餐之后，朱晔就开始了疯狂的并购之路。据媒体报道，自2014年上市以来，天神娱乐共发起12起并购案，收购总金额逾120亿元。这不仅让天神娱乐成为300亿市值的中国游戏第一股，也逐渐构建起一个涉及影视、游戏、互联网广告的泛娱乐版图。

但大量积累的商誉最终使天神娱乐引爆“史诗级“业绩地雷。2019年，天神娱乐发布公告，预计2018年净亏损在73-78亿元之间，而自2010年到2017年8月，公司的营业收入只有77.02亿元，且此时天神娱乐的市值也只有44亿元。

在此前，天神娱乐曾发布公告称，2018年5月9日，董事长朱晔收到中国证监会的《调查通知书》，其因涉嫌违反证券法律法规，被立案调查。9月13日，大连天神娱乐股份有限公司发布公告，朱晔所持有的公司股份被司法冻结，比例达到100%。之后朱晔辞去董事长和高管层的工作，且发布公开信称暂别天神娱乐。

毫无疑问，在三人中，朱晔是与巴菲特共进午餐后发展最惨的人。

与巴菲特共进午餐的段永平、赵丹阳和朱晔，两人成为教父级别的人物，一人则被立案调查并被迫辞职。在和巴菲特交流后，能否获得有价值的东西并运用到未来的发展中具有极大的个人因素，孙宇晨最终会走向哪一条路还要看其未来的判断和选择。但毫无疑问，孙宇晨的创纪录高价给“巴菲特慈善午餐”又加上了一层营销宣传的色彩。