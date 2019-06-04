AMD 正式推出Radeon Pro Vega II显卡，苹果Mac Pro首发

IT之家6月4日消息 AMD今天宣布推出Radeon Pro Vega II和Pro Vega II Duo显卡，并在新款Apple Mac Pro工作站上首次亮相。

Radeon Pro Vega II基于7 nm“Vega 20”MCM的增强型，拥有4,096个流处理器，1.70 GHz峰值时钟频率，32 GB 4096位HBM2内存。该卡具有PCI-Express 3.0 x16和InfinityFabric接口。Pro Vega II系列专为专业用途而设计，并为几乎所有专业内容创建应用程序提供认证。

Radeon Pro Vega II Duo是AMD近年来第一款双GPU显卡。该卡专为Mac Pro而设计（仅适用于苹果工作站），可在单个PCB上放置两个“Vega 20”MCM，每个MCM具有32 GB HBM2内存。该卡使用桥接芯片将两个GPU连接到系统总线，此外，两个GPU之间进行84.5 GB / s InfinityFabric链路，用于快速内存访问。

除了针对MacOS平台的每个可想到的内容创建套件的认证之外，AMD还对Metal 3D图形API进行了大量优化。目前，这两款显卡仅作为Apple Mac Pro的选件提供。单GPU Pro Vega II可能会在今年晚些时候作为独立的产品供应，但Pro Vega II Duo仍然是Mac Pro独家产品。