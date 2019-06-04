WWDC19：2019年度苹果设计大奖揭晓

IT之家6月4日消息 今日，苹果正式公布了2019年苹果设计奖Apple Design Awards的获奖名单，其评选出9款最能代表苹果不同平台的应用程序。

除了奖杯与在App Store展示外，Apple Design Awards获奖者还将获得512GB iPhone XS、AirPods、带Apple Pencil的12英寸的iPad Pro、Apple Watch Series 4、MacBook Pro、iMac Pro、Apple TV 4K。

以下是今年Apple Design Awards的获奖作品（部分App或服务暂未在所有国家或地区提供）：

Ordia

《Ordia》是一款单指就能操纵的平台游戏。你要控制一只小眼睛，在异星地貌中弹射前进，窥探这片瑰丽又危险的天地。单指拖动虚线瞄准目标，小眼睛就会从一个点跳到另一个点，躲避毛茸茸的障碍物，在数十个越来越困难的关卡中不断前进。简单的玩法和丰富的画面巧妙结合，让你的冒险之旅妙趣横生。

Flow by Moleskine

《Flow by Moleskine》是一款精美实用的笔记App。强大的功能与优雅的设计融为一体，无愧于 Moleskine之名。每支笔都有独特的色彩，可隐藏的界面帮你专注任务本身，丰富的纸张样式激发你的书写欲望。打开App，思想的火花和知识的点滴都不再错过。

花园之间（The Gardens Between）

《花园之间》出色地演绎了游戏触动人心的力量。在这款超现实解谜游戏中，你控制的不是角色，而是时间的流向。在梦幻般的岛屿花园中，你要用时间的魔法解决种种难题，见证一段珍贵而美好的友谊。细腻唯美的画面和创意十足的玩法充满了吸引力，温馨感人的故事更会让你留下深刻印象。

狂野飙车9：竞速传奇（Asphalt 9 Legends）

《狂野飙车9：竞速传奇》让热爱赛车的玩家为之疯狂。十多年来，《狂野飙车》系列游戏将逼真的赛车体验不断推向极致。惊艳的场景，火爆的飙车场面和还原度极高的赛车配置，彰显了Gameloft卓越的开发水准。《狂野飙车9》既能让所有人都享受到驰骋的畅快，也有着足以吸引高手玩家尽情探索的深度。赛车游戏究竟有怎样的魔力？踩下油门你就知道了。

Pixelmator Photo

《Pixelmator Photo》的界面简洁优美，修图功能也十分强大。非破坏性的编辑操作，非常适合初学者发挥；而如果你是希望让iad屏幕上的每个像素都发挥最大作用的专业人士，强大的工具组合与对RAW格式的支持，也能让你大显身手。同时，它还具备优秀的机器学习能力。经过2000多万张图片的训练，这些工具会为你的照片带来出人意料的惊艳效果。

ELOH

《ELOH》是一款风格奇异的益智佳作。游戏中，你的目标是通过移动图腾的位置，让“声音”传达到目标点。伴随着悦耳的打击乐，图腾“回响”出舒缓的节拍，这个巧妙的设计为游戏增添了全新的维度。在优美的手绘画面中，游戏的难度会随着关卡的推进而慢慢提升，生机勃勃的氛围和原生态的音乐让游戏产生了抚慰人心的神奇力量。

Butterfly iQ – Ultrasound

《Butterfly iQ – Ultrasound》是一款创新性的全身超声波App，它经过CE（欧洲合格评定）认证和FDA（美国食品药品管理局）许可，彻底颠覆了超声检测的方式。与支持的设备配合使用时，它能在任何地方为你提供移动超声检测。在增强现实技术和机器学习的指导下，普通人也能轻松使用。超声波图像可以上传到安全的云端，方便专业医生或亲朋好友远程查看。

Thumper: 口袋版（Thumper: Pocket Edition）

《Thumper：口袋版》是一款令人肾上腺素飙升的重金属节奏游戏。点击屏幕，你就能让金属甲虫在流光溢彩的轨道上飞速前进。伴随着80年代的霓虹灯光和动感十足的电子音乐，你将开启一段疯狂的节奏之旅。

HomeCourt – The Basketball App

《KHomeCourt》正在变革着篮球的训练模式。实时AI投篮记录、来自真实教练的指导与简洁的设计让它受到了篮球爱好者和运动员的广泛青睐。它出众的社交功能让你可以方便地与教练交流互动，帮助你迅速提高球技，感受篮球的激情与魅力。