三星Note 10 5G跑分曝光：12GB内存，或为陶瓷版

IT之家6月4日消息 三星已经为Galaxy S10 +提供了陶瓷材质的版本，因此Galaxy Note 10也很可能会有同样的待遇，实际上，Galaxy Note 10的5G版本跑分已经出现在Geekbench上，配置暗示了很可能是陶瓷版本。

SM-N970和SM-N975将是即将到来的Galaxy Note 10的两个主要型号，每个都有单独的5G版本，型号为SM-N971和SM-N976。SM-N970 / 971将是更便宜的型号，配备6.28英寸显示屏，3,400mAh电池。

SM-N975 / 976将是高配版的Galaxy Note 10，配备6.75英寸显示屏，4,500mAh电池和四后置摄像头系统。三星很可能为其提供陶瓷材质的版本。

Verizon版的SM-N976V已经现身Geekbench，搭载骁龙855处理器，拥有3529和10840的单核和多核分数，这个特殊的版本有12GB的RAM。我们知道，陶瓷版Galaxy S10 +有12GB的RAM和1TB的内部存储空间。

SM-N976B也已现身Geekbench，搭载Exynos 9825处理器（传闻是7nm版本的Exynos 9820），分数为3557和9654，板载了8GB的RAM。RAM内存的不同，可能暗示着三星会为12GB内存的版本提供陶瓷材质。