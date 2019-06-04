快讯：苹果App Store服务中断

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IT之家6月4日消息 今晚，苹果App Store出现服务中断现象。点击进入后，显示无法连接到App Store。
▲来源：苹果官网
据悉，苹果App Store服务中断已持续近一小时。除国内服务中断外，据前方编辑消息，美国同样无法连接到App Store。暂不清楚是否是全球性的服务中断问题。
目前苹果苹果官方尚未就此事作出回应。
此前，在3月12日，苹果公司的iTunes以及App Store应用商店服务曾出现全面宕机，并在经历了11个多小时的中断后才恢复正常。
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