快讯：苹果App Store服务中断

IT之家6月4日消息 今晚，苹果App Store出现服务中断现象。点击进入后，显示无法连接到App Store。

▲来源：苹果官网



据悉，苹果App Store服务中断已持续近一小时。除国内服务中断外，据前方编辑消息，美国同样无法连接到App Store。暂不清楚是否是全球性的服务中断问题。

目前苹果苹果官方尚未就此事作出回应。

此前，在3月12日，苹果公司的iTunes以及App Store应用商店服务曾出现全面宕机，并在经历了11个多小时的中断后才恢复正常。