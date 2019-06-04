苹果官方解读：360°看懂Mac Pro 和Pro Display XDR显示器

IT之家6月4日消息 今天凌晨，苹果在WWDC正式发布了Mac Pro 和Pro Display XDR显示器，现在官方的详细解读也来了，一起来看一下吧。

Apple 今日推出全新 Mac Pro，为不断突破 Mac 极限的专业用户带来了一个经过彻底重新设计的开创性工作站，并发布了 Apple Pro Display XDR 这款先进的专业显示屏。全新 Mac Pro 为实现强劲的性能、可扩展性和可配置性而设计，搭载最多达 28 个核心的工作站级 Xeon 处理器，配备 1.5TB 超大容量的高性能内存系统，八个 PCIe 扩展槽，以及配备强大显卡的图形处理架构。此外，它还引进了 Apple Afterburner，这是一款颠覆传统的加速卡，可同时播放三条 8K ProRes RAW 视频流。

Pro Display XDR 拥有宽大的 32 英寸视网膜 6K 显示屏，采用绚丽夺目的 P3 广色域和 10 位色彩，1600 尼特最大亮度，令人惊叹的 1,000,000:1 对比度，超宽视角，并以突破性的价格提供。全新 Mac Pro 和 Pro Display XDR 默契配合，是 Apple 为专业用户打造的强大工具，它们将为专业工作流程带来重要的转变。

“我们响应用户的需求来设计 Mac Pro，为他们打造了这个集强劲的性能、可扩展性和可配置性于一身的模块化系统。强大的 Xeon 处理器、庞大的内存容量、开创性的 GPU 架构、PCIe 扩展、Afterburner 加速卡，再加上令人惊叹的设计，让 Mac Pro 拥有了异常强大的功能，能够助专业用户创作自己的得意之作。”Apple 全球市场营销高级副总裁 Phil Schiller 表示，“Pro Display XDR 是一款先进的专业显示屏，也是全新 Mac Pro 的绝佳搭档。有了视网膜 6K 分辨率、绚丽的色彩、极高的亮度和对比度，以及功能强大的设计，Pro Display XDR 以合理的价格，带来了全面的功能组合。”

Mac Pro 配备铝金属外壳，四周均可掀起，以访问整个系统。

强劲的处理器性能和较高的带宽

Mac Pro 配备最多达 28 个核心的强大 Xeon 处理器，通过 64 PCI Express 通道带来磅礴的性能表现和较高的带宽，为那些对 CPU 性能要求极为苛刻的客户设计，适合用于作品渲染，演奏数百种虚拟乐器，或同时在十余部 iOS 设备上模拟运行一款 app。它还提供超过 300W 的功率和先进的散热架构，让处理器始终都能持续运行，完全不受限制。

强大的图形处理架构

在制作动画 3D 影片素材、合成 8K 场景及构建复杂 3D 环境时，专业用户对图形处理性能的要求比以往更苛刻。正因为如此，Mac Pro 配备了强大的显卡，并在单一系统中提供最高达 56 万亿次浮点运算的图形处理性能。突破性的图形处理扩展架构 Apple MPX Module 整合了雷雳，并可提供超过 500W 功率，这是 Apple 为显卡带来的两项重大创新。MPX Module 可由 Mac Pro 的系统散热器进行冷却，因而在运行时极为安静。

Mac Pro 的图形处理器选项的标准配置为 Radeon Pro 580X。Radeon Pro Vega II 在 Mac Pro 上首度登场，具有最高达 14 万亿次浮点运算性能和 32GB 的内存，内存带宽为 1TB/秒，是一款非常先进的图形处理器。Radeon Pro Vega II Duo 也在 Mac Pro 上亮相，它配备两个 Vega II 图形处理器，具有最高达 28 万亿次浮点运算性能和 64GB 内存，是一款性能异常强劲的显卡。Mac Pro 可容纳两个 MPX 模块，因此，客户可利用两个Vega II Duo 图形处理器，实现最高达 56 万亿次浮点运算的惊人图形性能和 128GB 的显存。

隆重推出 Apple Afterburner，一款颠覆传统的加速卡。

Afterburner 于全新 Mac Pro 首度亮相，其配备的可编程 ASIC，解码速度最高达每秒 63 亿像素。有了 Afterburner，使用高质量摄像机的视频剪辑师无需将本机文件格式转换为代理以进行编辑，现在，他们可以直接使用摄像机上的原生格式，实时解码最多达 3 条 8K ProRes RAW 视频流和最多达 12 条 4K ProRes RAW 视频流1，几乎摆脱了代理这一工作流程。

全新 Mac Pro 上的 Afterburner 允许视频剪辑师实时解码最多达 3 条 8K ProRes RAW 视频流和最多达 12 条 4K ProRes RAW 视频流。

精美的模块化机身，可 360 度全方位访问内部系统。

全新 Mac Pro 采用不锈钢立体框架，配可掀起的铝金属外壳，可 360 度全方位访问内部系统。框架为模块化和灵活性奠定了基础，再加上平滑的把手，方便在工作室内轻松移动 Mac Pro。外壳还采用了精美的网格设计，从而增加空气流动，让运行更安静。若顾客需要将 Mac Pro 固定在剪辑室或机房的机架上，可在今年秋季选购针对机架安装进行优化的版本。







对于需要处理大型项目、分析庞大数据集或运行多个专业应用程序的专业用户，Mac Pro 提供了海量存储容量，以满足他们不断增长的需求。全新 Mac Pro 配有六通道内存架构和 12 个实体 DIMM 插槽，可以提供 1.5TB 的海量内存，这是 Mac 历来配备的最大内存。另外，它还配备 8 个 PCI Express 扩展插槽，是上一代 Mac Pro 的两倍，使得专业用户能够在单一工作站中，以不同于以往的方式定制和扩展他们的系统。

出色性能可革新专业工作流程

全新 Mac Pro 搭载最多达 28 个核心的 Xeon 处理器、56 万亿次浮点运算的图形处理器和开创性的 Afterburner 卡，带来让专业工作流程焕然一新的性能。在单一工作站的出色表现，让众多专业 app 开发者为之惊叹。

Blackmagic Design 让全 CPU 配合多 GPU 加速处理 ProRes 4444 格式的 8K 实时剪辑、特效和色彩校正，这在任何系统均属首创。

Avid 支持最多达六张 HDX 卡，相比其他系统，带来更多 IO、语音计数，以及两倍实时 DSP 处理能力。