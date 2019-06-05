承诺在美创造就业的富士康，将150个岗位搬到了墨西哥

新浪科技讯北京时间6月5日早间消息，在特朗普的引导下，富士康积极投资美国，在美国修建新工厂，并承诺创造大量就业职位，富士康要兑现承诺本来就有些困难。然而据美国劳工部最新资料显示，富士康将150个美国工作职位转移到墨西哥。

2018年11月，富士康向印第安纳州（Indiana）提交文档称，将会在印第安纳波利斯(Indianapolis)郊外的计算机工厂裁员155人，因为业务和生产目标有了变化。

2月份美国劳工部认定，富士康之所以削减职位主要是因为部分生产转移到墨西哥。

去年11月，富士康接受媒体采访时曾表示，印第安纳波利斯工厂由子公司运营，裁员不会影响其它与富士康有关的公司。

截止2017年年底，富士康在全球有员工988000人。

在2017年举办的白宫仪式上，富士康公布计划，准备在威斯康星州建设新工厂，富士康还透露新工厂创造职位的目标数字。特朗普想复兴“美国制造”，与富士康达成投资交易让他引以为傲。不过富士康离职位创造目标数字还很遥远。

特朗普曾威胁企业，如果将美国职位转移到别国将会招来惩罚，由于移民争端，特朗普正准备对墨西哥产品加征关税。

一旦建成，威斯康星州工厂占地将达2000万平方英尺（约185万平米），包括研发设施和LCD工厂，它会成为美国历史上国外企业在美国完成的最大全新投资项目，聘请员工将达13000人。

不过富士康曾说它正在重新考虑此计划。4月份，威斯康星州州长向富士康抛出橄榄枝，希望就投资进行商讨，并承诺提供40亿美元税收优惠。富士康则说仍然信守协议承诺，上个月，富士康董事长郭台铭与特朗普在白宫会晤，就项目进行磋商。