中国政务服务平台小程序上线支付宝，可办近200项服务

IT之家6月5日消息 近日，中国政务服务平台小程序在支付宝上线试运行。无论个人还是企业，无论在哪里，都可以通过小程序直达全国各地区、各部门的政务服务平台，实现一次认证、全国漫游、全网通办。

中国政务服务平台由国务院办公厅主办。作为该平台在移动端的重要入口，支付宝“中国政务服务平台小程序”已接入46个国务院部门、32个地方政府的142万项政务服务事项办事指南以及近200项便民服务应用。

小程序使用方法很简单，在支付宝首页搜索“中国政务服务平台”，点击进入即可获得电子证件、医疗、教育、交通、社保等多方面的政务服务。如：绑定结婚证、社保卡；查询学历学位证书、四六级考试成绩；查询职业资格证书；查询交通违章和出入境办证进度等。残疾人还可以在线申请生活补贴和护理补贴，企业用户可通过该平台查询企业信用、申请各类证照并跟进办事进度。

除了相关部委的政务服务事项，用户还能通过平台一键进入地方政府网上办事窗口，在全国各地轻松切换。此外，平台提供统一的政务服务投诉建议和“好差评”功能，接受对政府政务服务工作涉及的各项问题的投诉和建议。

据悉，中国政务服务平台小程序处于试运行期，未来还将接入更多政务服务，重点推出跨地区、跨部门、跨层级办理的政务服务事项，进一步提升个人和企业办事效率，争取让群众一次都不跑。