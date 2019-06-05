国家市场监管总局对长安福特罚款1.628亿：实施纵向垄断协议

IT之家6月5日消息 据国家市场监管总局官网发布消息，近日，市场监管总局对长安福特汽车有限公司（以下简称长安福特）实施纵向垄断协议依法作出处罚决定，对长安福特处以罚款1.628亿元。

一般理解，纵向垄断协议指的是，同一产业链中不同环节的经营者，与上下游经营者达成的排除、限制竞争的协议。常见的纵向垄断协议有限定向第三人转售商品的最低价格、独家销售或购买协议等。

据介绍，2013年以来，长安福特在重庆区域内通过制定《价格表》、签订《价格自律协议》，以及限定下游经销商在车展期间最低价格和网络最低报价等方式，限定下游经销商整车最低转售价格，违反《反垄断法》关于禁止经营者与交易相对人达成限定向第三人转售商品最低价格的垄断协议的规定。调查过程中，长安福特没有提供证据证明相关行为符合《反垄断法》第十五条规定的豁免情形。

市场监管总局认为，长安福特上述行为剥夺了下游经销商的定价自主权，排除、限制了品牌内的竞争，并实际削弱了品牌间的竞争，损害了相关市场的公平竞争和消费者的合法利益。市场监管总局依据《反垄断法》对长安福特处以上一年度重庆地区销售额4%的罚款。

市场监管总局称，将持续加强反垄断执法，有效预防和制止垄断行为，严肃查处垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行为权力排除、限制竞争行为，切实维护市场公平竞争，营造良好的营商环境，促进经济高质量发展，保护消费者合法利益。

长安福特2001年成立，注册资本2.41亿美元，是一家中外合资企业。其中，重庆长安汽车股份有限公司（000625）持股50%，为第一大股东；福特亚太汽车控股有限公司持股35%；福特汽车（中国）有限公司持股15%。

受此消息影响，长安汽车6月5日上午股价一度跌逾7%。