中国航天完成首次海上发射：长征十一号一箭七星

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IT之家6月5日消息 据央视新闻消息，今天12时06分，我国在黄海海域使用长征十一号运载火箭（CZ-11 WEY号）成功完成“一箭七星”海上发射技术试验，这是我国首次在海上进行航天发射，填补了我国运载火箭海上发射空白，为我国快速进入太空提供了新的发射方式。
长征十一号运载火箭是我国研发的绿色固体火箭，火箭及搭载物不含肼类危险物，火箭残骸不会对周边海域造成危害。本次试验前，火箭已经过6次成功飞行试验，技术成熟，可靠度高。
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