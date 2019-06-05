创新工场宣布完成25亿募资，粤港澳大湾区总部揭牌开业

6月5日午间消息，创新工场举办大湾区战略发布会，创新工场大湾区总部正式揭牌启动，同时创新工场宣布第三期25亿人民币基金募集完成。

在粤港澳大湾区，创新工场的布延续从资金到技术三位一体布局。围绕“产业投资+AI研究院+商业赋能落地”的模式，创新工场在广州高新区同步启动三家主体：基金主体“创新工场智能（广州）创业投资合伙企业”、研究院主体“创新工场（广州）人工智能研究有限公司”及商业赋能主体“创新奇智（广州）科技有限公司”。

去年5月，创新工场与广州黄埔区、开发区签署合作协议，当时提到设立目标规模为25亿元人民币的创新工场智能投资基金，今日陶宁提到，目前这批基金已经落地。据介绍，这笔基金主要投资方向在人工智能、大数据、教育、消费升级、B2B企业服务等方面。截至目前，创新工场管理的双币基金规模约150亿元人民币。

在技术方面，由创新工场人工智能工程院负责人才培养、原创技术研发、高校合作等工作。创新工场大湾区人工智能研究院团队今日首次亮相，机器学习领域专家、创新工场科研合伙人张潼任大湾区人工智能研究院名誉院长，周哲任高级副总裁，另有执行院长将于近期到任。据透露，执行院长人选来自全球顶级的企业研究院。

人工智能工程院也会为企业提供AI技术支持和解决方案，此外，由创新奇智主要承担商业赋能落地职能。目前创新奇智目前拥有300多名员工，在AI+零售、AI+制造、AI+金融等行业领域提供人工智能产品和解决方案。

创新工场还宣布启动大湾区AI人才战略。周哲提到：“一方面，我们将立足大湾区，吸引培养高层次AI人才，另一方面，创新工场发起的DeeCampAI夏令营今年也正式落地广州，为大湾区培育用AI解决真实世界问题的人才大军，为当地大学生AI人才培养注入新力量。”