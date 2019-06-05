新变！微软Outlook Windows版支持多达5000个共享文件夹

IT之家6月5日消息 到目前为止，Outlook for Windows版仅支持最大500个共享文件夹。企业用户最需要的功能之一是在Outlook中突破此限制。微软最终决定采取行动。近期，微软宣布他们该限制从500增加到5000！这将使数百万企业用户能够同步共享邮箱，而不会受到500个文件夹数量的限制。

微软还提供了有关如何增加此限制的技术详细信息。

Exchange允许我们使用“深层次结构”通知，如果给定文件夹子树中的某些内容发生更改，这些通知将通知客户端。对于主帐户邮箱，Outlook使用邮箱文件夹的根/顶部进行常规同步。我们注册通知，Exchange告诉我们什么时候发生了变化，还有同步下来的变化。 但是，对于共享邮箱，这会变得更加棘手。在Exchange中评估基于更改的变动访问权限以确定注册的客户端是否可以访问更改的项目，成本是非常昂贵的（性能要求），因此深层次结构通知仅在你是邮箱所有者时才可用。到目前为止，Outlook将保持每个单独的文件夹打开并注册该文件夹中的更改（“shallow”通知）以了解何时发生更改。将此行为与Exchange的默认限制500个MAPI对象，因此我们有500个文件夹限制。 幸运的是，当我们更加注意到选项时，我们能够找到另一种方法来学习文件夹层次结构中发生了哪些变化-文件夹中的特殊属性在其中的任何内容发生更改时进行更新。现在我们在共享邮箱上监视此属性的更改，一旦检测到，我们将通过共享邮箱来同步任何更改。因此，现在同步共享邮箱而不会受到500文件夹限制！

现在，Outlook 1904版4月发布的月度频道（目标）客户和1905版（11629.20196）及之后的每月频道客户可以使用此更改。微软将按照常规SA计划（9月针对目标群体，1月份进行普遍发布）向半年度渠道客户推出此更改。