《剑网3》新增MOBA玩法：5V5对战，还有打野

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IT之家6月5日消息 根据《剑网3》的官方消息，全新资料片“怒海争锋”正测试中，新增全新MOBA玩法——“列星虚境”。
据介绍，5V5公平对战全新玩法“列星虚境”，无需装备积累，在保留《剑网3》MMO特色的同时，以全3D视角结合MOBA的玩法内容与创新要素。“列星虚境”以各大门派的全武学为基准，定制战斗体系，将PVP与PVE玩法结合，考验团队之间的协作以及个人技巧，还有人物成长以及装备体系。
另外，该MOBA玩法有中单对线、打野，GANK，草丛隐身，等经典要素。
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