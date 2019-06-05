1899元：华为麦芒8手机正式发布

IT之家6月5日消息 6月5日下午，华为联手中国电信在成都举办了麦芒8新品发布会，正式发布了麦芒8手机。

价格方面，其中6+128GB售价1899元。

麦芒8于6月5日在线上华为商城VMALL、天猫华为官方旗舰店、京东商城等各大电商平台，线下华为授权体验店、华为授权经销商开启预售，6月12日线上线下全面开售。

麦芒8采用6.21英寸珍珠全面屏设计，分辨率2340*1080，屏占比89%，PPI415。

相机方面，麦芒8采用2400万+1600万+200万像素后置三摄像头，主摄27mm焦段，广角17mm焦段，可视角度达117度，高亮环境下为24M主摄像头出片，夜景下自动切换到四合一模式，配合多帧图像融合技术，有效提高暗光拍照效果。

核心配置方面，麦芒8搭载麒麟710芯片，12nm全新工艺，采用4个A73+4个A53，大小核的CPU架构，相比上一代麒麟659系列，单核性能提升75%，多核性能提升68%；集成Mali G51-MP4 GPU，实现130%的性能提升与100%能效提升。

同时麦芒8支持GPU Turbo 2.0，支持包括《王者荣耀》在内的多款大型手游。

麦芒8配备了6GB运存、128GB机身存储空间，支持最大512GB存储扩展。麦芒8内置了3400mAh电池，充电器升级到5V2A，充电速度提升20%。

除了手机以外，在本次发布会上，华为还带来了一款路由器产品——华为路由TC5200电信版，售价269元，6月12日开售。