何刚：华为手机面临新挑战，但挑战越大成就越大

6月5日下午消息，华为今日举行麦芒8发布会。华为消费者业务手机产品线总裁何刚在现场表示，面对新的挑战，华为微笑面对，团结一致、众志成城，用更好的产品与服务、科技与创新，与世界沟通，与消费者沟通。

何刚回顾称，从2013年发布第一代麦芒以来，已经走过了7代产品。不同阶段有着不同的感悟。过去7代麦芒中，从青春的“宣言”“磨砺锋芒”，到跟随内心的“行走”“洞见真我”；从“充满勇气，不畏什么”，到“超越边界”“加速前行”，麦芒始终遵从年轻人的追求，也在产品实践中践行这种精神。

他坦诚，最近发生的事情对华为手机提出了新的挑战。面对新的挑战，华为微笑面对，团结一致、众志成城，用更好的产品与服务、科技与创新，与世界沟通，与消费者沟通。华为也将坚持创新，持续不断为全球消费者提供优质产品与服务。“挑战越大，成就越大。”他说。(张俊)

以下为何刚现场发言全文：