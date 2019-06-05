何刚：华为手机面临新挑战，但挑战越大成就越大

6月5日下午消息，华为今日举行麦芒8发布会。华为消费者业务手机产品线总裁何刚在现场表示，面对新的挑战，华为微笑面对，团结一致、众志成城，用更好的产品与服务、科技与创新，与世界沟通，与消费者沟通。
何刚回顾称，从2013年发布第一代麦芒以来，已经走过了7代产品。不同阶段有着不同的感悟。过去7代麦芒中，从青春的“宣言”“磨砺锋芒”，到跟随内心的“行走”“洞见真我”；从“充满勇气，不畏什么”，到“超越边界”“加速前行”，麦芒始终遵从年轻人的追求，也在产品实践中践行这种精神。
他坦诚，最近发生的事情对华为手机提出了新的挑战。面对新的挑战，华为微笑面对，团结一致、众志成城，用更好的产品与服务、科技与创新，与世界沟通，与消费者沟通。华为也将坚持创新，持续不断为全球消费者提供优质产品与服务。“挑战越大，成就越大。”他说。(张俊)
以下为何刚现场发言全文：
众所周知，最近发生的事情对华为手机提出了新的挑战！华为作为消费者喜爱的科技品牌，我们坚持以消费者为中心，为消费者提供最佳产品体验与服务体验。面对新的挑战，华为微笑面对，团结一致、众志成城，用更好的产品与服务、科技与创新，与世界沟通，与消费者沟通。面对新的挑战，我们坚持创新，持续不断为全球消费者提供优质产品与服务！我们也坚信，有了诸位朋友的支持，有花粉和消费者的热爱，我们一定会不断把更好的产品带给大家！挑战越大，成就越大！#无畏前行、视野全开#的麦芒8就是一个新起点。
“麦芒”品牌在创建时就有强烈的气质和个性，针对的人群部分是初入的职场新人，他们充满激情，他们不随波逐流，有自己的独特气质，他们有强烈的上进心，大胆、坚持、无畏向前。“你可以质疑我的资历，但无法否定我的努力；你可以嘲笑我的青涩，但不能否定我的青春”。“青春是一种刺，有尖锐才锋芒，刺穿一切虚伪、打破所有陈规，保持不妥协的姿态，用棱角改变世界的圆滑”。“麦芒”所代表的，正是怀着这种人生态度的一群年轻人。
从2013年发布第一代麦芒以来，我们已经走过了7代产品。不同阶段，我们有着不同的感悟。过去7代麦芒中，从青春的“宣言”“磨砺锋芒”，到跟随内心的“行走”“洞见真我”；从“充满勇气，不畏什么”，到“超越边界”“加速前行”，麦芒始终遵从年轻人的追求，也在产品实践中践行这种精神。
也正因为如此，麦芒在过去七代产品中，获得了非常良好的口碑，尤其受到了千千万年轻消费者的喜爱。翼往直前，青春无畏，在这里，我代表华为消费者业务向多年以来支持麦芒手机的消费者和合作伙伴们，表示衷心的感谢！
今天，就让我们共同来见证麦芒精神的延续，这就是无畏前行、视野全开的全新一代麦芒8！