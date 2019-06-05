荣耀20 PRO实机测试：230多米，超级蓝牙还能连接音箱

荣耀20 PRO发布会上最有趣的一点就是超级蓝牙技术，这一技术允许荣耀20 PRO在200米的距离完成与蓝牙设备的连接。虽然一般人很少会在200米远的范围内使用蓝牙，但是我们还是拿支持超级蓝牙的荣耀20 PRO和尚未支持这一技术的手机，做了一次测试。



首先我们先来看一下超级蓝牙技术的原理，根据此前的信息，荣耀20系列搭载了自主研发的Hi1103无线芯片（下图红色区域），这款无线芯片正是与麒麟980配套的多合一芯片，包括蓝牙、WiFi、红外、GPS甚至是FM都由它来处理。

在这枚自研芯片的加持下，荣耀20系列手机可智能判别环境因素和蓝牙信号强度，按需调节手机发射功率，匹配蓝牙设备。比如遇到阻碍、蓝牙信号较弱时，它便会增大手机发射功率，减少阻碍物的影响，同时极限状态下能在200多米的无障碍空间距离上实现不卡顿的稳定连接。

虽然荣耀官方这么说，但是我们仍然对这一技术持怀疑态度，于是我们在室外，对荣耀20 PRO蓝牙连接无线音箱的能力，进行简单的测试。

我们先通过蓝牙与无线音箱进行配对连接，每台测试的手机均用网易云音乐循环播放《只因你太美》。

荣耀20 PRO的这段视频IT之家录了两遍，第一遍因为存储卡空间不够而中止录制，第二遍我们测试发现，虽然荣耀20 PRO手机距离音箱已经有100多米，但音箱仍旧能正常播放，尽管在接近190米的位置也出现断断续续播放的情况，但荣耀20 PRO始终没有和音箱断开。即便是在道路最尽头，荣耀20 PRO依旧保持与蓝牙音箱的连接。整个距离达到230.9米。

根据此前荣耀官方给出的测试数据，荣耀20手机过BeatsX播放音乐，最高能达到244.33米，采用了蓝牙5.0的三星S10+则是152米，iPhone Xs Max则是121米。而BeatsX语音通话中，荣耀20手机最高达到了265米。

虽然远距离的蓝牙技术目前应用场景还不是很多，但是未来的一些IoT设备与手机交互往往需要短距技术的协助，短距技术目前有WLAN、蓝牙和NFC，而短距技术与长距技术之间的空白一直没有有效的方法补充，荣耀20 PRO的超级蓝牙技术正是介于短距技术和长距技术之间的一项补充技术。