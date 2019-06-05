抢网速？荣耀20 PRO手机Link Turbo性能实测

5月31日荣耀在20系列新品发布会上公布了可以Wi-Fi和数据流量双路并发叠加网速的LINK Turbo升级版。相比此前公布的GPU Turbo图形加速技术，很多人LINK Turbo可能并不十分了解，但荣耀总裁赵明对于这项加速技术特别自豪，在接受外界采访时表示，LINK Turbo带来的加速效果，相当于Pre 5G的级别，也就是能让4G用户体验更上一层，提前感受准5G的快感。由此看来，这项技术对于荣耀的意义还是非常重要的。

那从字面上看，LINK Turbo是一种网络链接的加强技术。通俗点来说就是在侦测网络环境的同时，利用移动网络和WIFI网络的互相切换和共同加速，来达到玩游戏，看视频，上网聊天等操作不卡顿，为用户打造良好的网络环境和体验。

为了实现这个技术，荣耀在自主研发的过程中拿下了多大21项核心专利，并首次实现了移动数据(4G)、固网数据(Wi-Fi)的融合演进、智能检测网络拥塞、双路并发叠加网速等技术整合。同时在协议还拥有针对社交、电商、视频、新闻等非实时类应用进行了全场景覆盖的MP-TCP协议终端，以及针对对战游戏、音视频通信等实时类应用的MP-UDP协议。

说得这么玄乎，但最终荣耀给出的结论是：“新的LINK Turbo支持了更多的应用，目前有微博、百度网盘、淘宝、凤凰新闻、好看视频、生死狙击、华为视频、华为应用市场、华为云电脑等等。”

那正好我们手上就有一台荣耀20 Pro，验证也好，打脸也罢。正正就想看看这LINK Turbo究竟有没有官方宣传的那样，对普通手机用户的网速提升又有多大？为此，正正特意搬出了百度网盘上那些压箱底的超大文件，用荣耀20 Pro和iPhone X分别下载，孰优孰劣一比便知。

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第一轮测试，我们先是将荣耀20 PRO和iPhone X两部手机接入同一5G Wi-Fi，用同一不限速的VIP账号登录百度网盘，下载一部体积为116MB格式为MP4的海绵宝宝视频。结果显示荣耀20 PRO耗时42s，iPhone X耗时64s。整个过程中荣耀20 Pro最快网速6.53MB/s，iPhone X最快网速仅有3.83MB/s。

第二轮测试，我们依旧将两部手机接入同一Wi-Fi，并打开数据流量（本次测试仅为本机本地联通网络下的测试结果）。此时荣耀20 Pro支持Link Turbo的Wi-Fi+4G双路并发叠加网速。测试结果显示荣耀20 PRO耗时22s，最高网速9.55MB/s相比于只接入Wi-Fi的荣耀20 Pro快了足足20s。而iPhone X用时46s，最高网速6.38MB/s。其达到最高下载速度也是在荣耀20 Pro之后，由此可见荣耀20 PRO“抢网速”的能力确实要比iPhone强一些。同时Link Turbo对于自身网速的提升也非常明显。

开启Link Turbo后，荣耀20 PRO下载同一视频文件耗时22s。而iPhone X耗时46s，荣耀20 PRO快了近一倍。可以看到无论是对于自身还是和友商的产品相比，Link Turbo对于网速的提升都很大。并且荣耀20 PRO“抢网速”的能力也非常强，每次下载测试时只有在荣耀20 PRO下载结束后，iPhone X的下载速度才会有所提升。





可能有不少用户担心这种Wi-Fi+4G双路并发的模式平时轻量使用提升并不明显，反而会带来高额的流量费。正正觉得这种担心有些多余，一是系统内有相应的设置选项，可以针对不同应用选择开启关闭。二是流量资费已经实现大幅度的下降，未来5G时代可能会更低。

▲荣耀20 Pro的网络加速列表中还没有百度网盘的开关

虽然Link Turbo技术是华为独家的，但是近几年手机发展的技术革新让我们有理由相信，只要技术足够成熟，未来会有更多的手机厂商加入进来。而且这种技术在未来也将不仅限于手机上，在云网络、云游戏、物联网等领域都有很大的潜能。总的来说Link Turbo技术目前还处于一个比较初级的阶段，如果想走的更远，势必要和移动运营商和网络服务商进行更佳深入的合作。