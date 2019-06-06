喜+1：Steam游戏平台限时免费领取《Polygoneer》

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IT之家6月6日消息 近日，Steam游戏平台限时免费领取休闲射击游戏《Polygoneer》。
《Polygoneer》是一款休闲的射击游戏；于6月20日上午1:00前获得游戏，可免费保留。
这款射击小游戏可以提高你的反应能力：用正确的颜色射击正确的敌人并得分，生存30秒可以解锁下一阶段。游戏共有5个不同的阶段和一个隐藏的地狱阶段。该游戏支持手柄和键盘，但是不支持简体中文。最后，该游戏在Steam商店特别好评。
《Polygoneer》领取链接
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