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字节跳动：向虎扑投资12.6亿元，持股30%

2019-6-6 12:30:21来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月6日消息 今天，字节跳动宣布，向虎扑投资12.6亿元人民币，持股比例为30%。双方将围绕内容互通和内容创作者协同服务展开全面合作，让信息为用户创造更多价值。

此前消息称，虎扑获Pre-IPO轮12.6亿元融资，投资方是字节跳动。据悉，这是成立于2004年的虎扑迄今为止获得最大的一笔融资。

据虎扑官方去年底向懒熊体育提供的数据，截止2018年9月，已有将近17万体育创作者在头条使用文章、图文、小视频的形式发声，发文数近300万。

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关键词：字节跳动虎扑

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