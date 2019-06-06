中国铁塔：快速经济高效地建设5G基础设施

6月6日上午，工业和信息化部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，标志着中国正式进入5G时代。

中国铁塔董事长、总经理佟吉禄在5G发牌仪式上表示，中国铁塔充分认识到5G商用的重大战略意义。5G商用不仅是信息通信业的一件大事，也是国家的一件大事。5G不仅推动移动通信技术迈入新时代，更将与经济社会各领域深度融合，成为我国推进供给侧结构性改革的新动能、振兴实体经济的新机遇、建设网络强国和数字中国的新引擎。

5G时代更将深挖共享潜力，发挥好中国铁塔的统筹共享作用，快速经济高效地建设5G基础设施。面对5G商用，中国铁塔主要做好三件事。

一是深化铁塔站址开放共享。公司自身已有195万存量站址，为中国电信、中国移动、中国联通、中国广电四家共享。同时储备形成了千万级的社会杆塔资源站址库，包括875万路灯杆、监控杆，超350万电力杆塔，以及33万物业楼宇，为5G基站低成本快速布设奠定基础。下一步，将进一步做好统筹协调，进一步争取各地政府支持，牵头开展5G站址规划和资源统筹，营造更好的5G建设发展环境。

二是强化技术创新。紧随5G研发和商用进程，联合厂家共同研发适应5G技术特点的新型基础设施，支撑相关产业快速发展成熟。针对5G室分向数字化有源系统演进、室分投资将大幅提升的趋势，联合厂家共同研发适应5G技术特点的新型共享室分产品。针对5G设备功耗大的特点，联合厂家通过电源创新强化站址的供电能力，有利于减少外市电扩容改造投资。

三是以更优品质、更低成本、更高效率做好支撑服务。坚持能共享不新建，能共建不独建，全力支撑服务四家电信企业快速经济地建设5G网络。创新建设模式和服务模式，把资源统筹优势、政策支持优势转化为低成本、高效率的建设优势。在做好塔类站址共享的基础上，扩大共享范围和深度，为电信企业提供站址、机房、传输、配套等综合共享和一体化服务，助力行业进一步降本增效、集约运营。