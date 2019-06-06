小米回应5G牌照发放：万物智联到来，继续参与5G应用创新

IT之家6月6日消息 工信部今日向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照。

小米方面回应称，5G牌照发布，万物智联的5G时代正式到来，作为全球首批商用5G手机厂商之一，小米不仅早在今年的巴塞罗拉展览会上就发布了小米MIX3 5G版，未来也将继续参与到5G应用的发展与创新之中。

AI+loT+5G，小米会在这个超级互联网时代提供更多激动人心的产品和服务。

相比现行的4G网络，5G的最大进步首先是快，下载速度超过千兆每秒，是4G实际体验的十倍左右。未来，5G还会变得更加自动化和智能化，自动驾驶、远程手术、智慧城市、智能家庭等都将基于5G网络来实现。

小米称，作为5G技术的先行者，自2016年起就成立了预研团队，在国际通信标准化组织3GPP尚未开始讨论5G标准之时就成立了预研团队，提前对5G标准展开了全面、深入的研究工作。在5G标准制定时，小米多次领导相关技术课题的讨论，并贡献了修改提案，获得认可和通过。

小米5G里程碑

2016

2016.05 成立5G预研团队，提前对5G标准展开全面深入研究工作

2017

2017.03 多次领导3GPP 5G技术课题的讨论，主导NB-IoT等技术方向的制定

2017.10 小米MIX 3 5G版设计确定

2018

2018.07 与中国移动签署战略合作框架协议，共同拓展5G市场

2018.08 小米MIX 3 5G版试产

2018.09 打通5G NR Sub-6GHz信令和数据链路连接

2018.10 打通5G NR mmWave毫米波信令和数据链路连接并完成测速

2018.11 首次使用5G网络发布微博

2018.12 小米MIX 3 5G版首次向公众展示，率先演示5G上网、视频直播、智能家居等应用

2019

2019.02 小米MIX 3 5G版在巴塞罗那MWC正式发布

2019.03 小米MIX 3 5G版成为首款获欧盟5G认证的高通骁龙855 +X50平台的手机

2019.03 小米MIX 3 5G版率先利用中国联通5G现网实现8K视频在线播放

2019.03 小米MIX 3 5G版亮相博鳌，与中国电信合作组建全国首例5G远程医疗急救方案

2019.05 小米MIX 3 5G版在英国、瑞士等地正式上市

2019.05 小米MIX 3 5G版率先支持Google Android Q Beta