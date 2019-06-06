小米：MIUI广告整治已经全面开始

IT之家6月6日消息 小米产品总监 MIUI体验总负责人@MIUI小凡 在微博发布《给用户们的信：MIUI广告整治》，其表示，MIUI的广告整治已经全面开始，已经下掉了一批广告位，接下来2个月还要撤销掉更多广告位。

下面是具体说明：

首先告诉大家，MIUI的广告整治已经全面开始。

1.我们已经下掉了一批广告位，接下来2个月还要撤销掉更多广告位

2.坚决抵制所有低俗内容，我们已经开始专项整治从通知推送到信息流中的所有低俗内容。

（浏览器的负责人甚至明确表态，从当天起MIUI内部员工只要发现一条浏览器相关的通知栏低俗推送，她直接打500元红包）

3.同时，大家意见反馈很多的浏览器已经开始进行减负改版，会在2~3月内完成。

4.坚决规范所有广告形态，必须表意清晰，明示下载行为，可暂停、可取消、可关闭。

5. MIUI的所有系统工具类APP，都会提供容易找到的、表意清晰的广告关闭开关。

这个事情我亲自负责，一定给大家一个满意交代。关广告不用交一分钱，也不用再看什么“千字雄文告诉你如何关闭MIUI广告”。

估计3个月左右时间，我们就给能还大家一个更加清新轻盈的MIUI，让大家知道MIUI还是那个拥有初心的、顶尖好用的、带给你感动的手机系统！

让我们永远相信美好的事情即将发生！

——时间戳：2019年6月6日