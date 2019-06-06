特斯拉在中国正式推送自动辅助导航驾驶功能：可自主变道超车

IT之家6月6日消息 今天起，特斯拉将在中国正式开始推送最新版本的自动辅助导航驾驶，旨在为用户提供更为智能的辅助驾驶体验。自动辅助导航驾驶是特斯拉完全自动驾驶能力（Full Self-Driving Capability）中的重要功能之一，它能够给驾驶员建议驶入、驶出高速以及超车的时机，并在驾驶者监控下实现自主变道超车。

目前，特斯拉车主已经使用“自动辅助导航驾驶”功能行驶了6,600多万英里(约合1.06亿公里)，并通过该功能成功完成了超过900万条的车道变更建议。用户可以通过OTA空中升级更新车辆和地图，升级完成后在点击“控制>Autopilot自动辅助驾驶”即可开启自动辅助导航驾驶，在驾驶员的监管下使用这一功能。

自动辅助导航驾驶功能的工作原理包括：

开启“自动辅助导航驾驶”

打开“自动辅助导航驾驶（Beta）”，选择“是”开启此功能，开启前车辆会对驾驶员进行安全提示。在Autopilot自动辅助驾驶设置菜单中，驾驶员可以点击自定义自动辅助导航驾驶按钮，该按钮将显示三个附加设置——启动车辆即启用（在此功能可用的前提下）、车道变更确认和车道变更通知。通过“启动车辆即启用”设置，车辆能够在每次启程后默认开启自动辅助导航驾驶。

导航至目的地，当“自动辅助导航驾驶”可用时，其路径规划下的“自动辅助导航驾驶”变蓝色（也可点击取消），小方向盘图标即表示该路段可以激活“自动辅助导航驾驶”。

自动辅助导航驾驶如何工作

这项新功能将适用于已购买完全自动驾驶能力与增强版自动辅助驾驶的用户。在行驶路线中启用后，向身前快速拉动二次巡航控制杆，即可激活自动辅助导航驾驶功能。使用期间，单条蓝线代表前方行进路线，便于车辆保持在行驶车道内。出现的灰线表示行驶路线中即将出现的变换车道，或建议应变换的车道，以便行驶更加顺畅。

使用期间，“自动辅助导航驾驶”还可基于目的地，主动提示车辆转入正确的高速公路交叉口和出口。

自动辅助变道可以基于“导航路线”，还可以基于自己的偏好设置“根据车速变道”。车辆会根据路线或行进中的速度状态，提示驾驶员进行变道确认。如果驾驶员将“车道变更确认”设置为“否”，那么变道将无需驾驶员提前确认而自动发生。驾驶员可以选择通过铃声以及默认的视觉提示来获得相关的变道通知。此外，2017年8月之后生产的所有汽车也可以选择让方向盘振动来发出提醒警报。

每个通知都是为了给驾驶员提供检查周围环境的机会，并在车辆变道之前决定是否取消变道操作。取消可以通过拨动车辆的转向杆或点击触摸屏上弹出的“变道取消通知”来实现。该功能不会使车辆自动驾驶，只有当司机的手被检测到在方向盘时才会进行车道变换。在真正的无人驾驶汽车得到监管机构的验证和批准之前，驾驶员必须对自己的汽车负责，并且必须始终控制汽车。

特斯拉团队一直在评估实例数据。通过分析当驾驶员接管时的数据，特斯拉发现如果操作正确，自动辅助导航驾驶均可以提供相似的安全性。早期测试计划中绝大多数用户表示，他们喜欢在自驾游和日常通勤中使用自动辅助导航驾驶功能。