小米官方详解Redmi K20多功能NFC

IT之家6月6日消息 据小米官方消息，Redmi K20搭载NXP最新一代SN100T NFC芯片，交易速度较上代提升了30%，支持手机刷公交卡、刷银行卡以及模拟实体门禁卡等多个实用功能。

Redmi K20为何选用NXP SN100T芯片？

SN100T是恩智浦于去年初发布的全球首款将NFC功能芯片和嵌入式安全元件（eSE）整合在一起的单颗芯片解决方案。其芯片尺寸非常小，工作功耗极低，可以实现快速交易，并且硬件和软件的安全均达到了最高等级。Redmi K20采用此芯片以后，交易速度提升了30%，SE存储空间提升25%。

得益于SN100T，Redmi K20能够在多场景下，提供实用便利的NFC交互体验：

【手机刷公交卡】

Redmi K20支持公交卡模拟，让手机就是你的公交卡。通过小米钱包App就可以快速开卡、充值。点击小米钱包中公交卡，然后选择开卡城市，在出现的界面中开卡充值就可以了。截止到目前为止，小米公交已经累计支持218座城市，同时京津冀互联互通卡全面升级支持202座城市，2019年全年开卡免费。

▲开通公交卡步骤

Redmi K20还支持公交卡迁移到新机的功能，当更换小米手机的时候，不用放弃之前手机里面那张公交卡，直接从旧手机移卡到新手机，这个过程是完全免费的，卡内余额同步迁移。目前这项功能已经支持京津冀互联互通卡、北京市政交通一卡通、上海公共交通卡（含Beta版）、岭南通（含交通联合版）、深圳通、江苏交通一卡通·苏州、厦门e通卡、琴岛通、广西交通一卡通、哈尔滨城市通、和吉林通这11张交通卡。

此次Redmi K20还支持北京市政交通一卡通老用户移入升级为京津冀互联互通卡。之前在小米手机上办理过“北京市政交通一卡通”，可以通过移卡的形式来升级为“京津冀互联互通卡”，移卡前后余额保持一致。

在“旧手机”小米公交的公交卡界面点击“更多操作”里面“移除卡片”按钮，同意《北京一卡通移卡升级用户协议》，点击“确定移除”以后就正式开始移卡操作，只需等待片刻就可以移除成功。

“新手机”登录相同的小米账号，在“添加公交卡”界面会出现一个显示余额的京津冀互联互通卡选项，这张就是之前移除的北京一卡通。点击“立即移入”稍等片刻移入成功。这样我们就成功得将北京市政交通一卡通通过移卡升级的方式替换为京津冀互联互通卡。

【手机刷银行卡】

Redmi K20的手机刷银行卡服务通过Mi Pay实现，它是小米钱包提供的一种线下手机支付功能，通过标记有银联“云闪付”功能的POS机完成支付交易。用户只需将手机和POS机进行接触，通过安全验证即可完成支付。

在安全性方面，由于Mi Pay不直接使用实体银行卡和银行密码，这大大增加了账户的安全性。手机在系统软件层面还会自动检测支付环境是否安全可靠。在硬件层面，手机提供了支付指纹信息的硬件加密与银行卡信息的安全存储，保障了私密信息的物理隔离。

▲添加支付银行卡步骤

开通Mi Pay的步骤也非常简单，只需在小米钱包应用里面点击“银行卡”，然后点击右下角的“+”图标，接着按提示步骤输入银行卡的信息就可以开通成功。截止到目前为止，Mi Pay已经支持了81家主流银行，可以通过银行卡支付、线上支付以及银联碰一碰的形式完成支付，并且支持京东闪付和美团闪付。

【手机模拟实体门禁卡】

除了目前最为主流的模拟公交卡和银行卡外，还支持模拟门禁卡功能，甚至可以添加虚拟门卡。

▲（图中手机为小米MIX系列手机）

Redmi K20中的门卡模拟分为两种：一种就是普通的模拟实体门卡，它可以将已有的实体门卡模拟到手机中使用，支持模拟市面上未经加密过的、频率为13.56MHz的门卡。另外一种则是添加虚拟门卡，支持线上直接发卡到手机中。

▲模拟实体门卡步骤

至于添加虚拟门卡的功能是为了解决无法模拟加密卡的问题。当小区使用的是加密门卡时，可以先在小米钱包里面开通一张空白卡，然后去小区物业写入加密数据，就可以在手机上支持加密门卡了。

▲开通空白门卡步骤

门卡模拟成功后，双击电源键调出卡列表页，然后选择自己想要使用的门卡，接着靠近门禁读卡器刷卡就可以了，非常方便。

此外，Redmi K20还支持用NFC的方式打开米家智能门锁，同样采用卡模拟的方式产生一张门卡，然后打开米家App中的“米家门锁”设备管理界面，激活门锁为“米家NFC门卡”分配钥匙即可。

▲模拟米家智能门锁步骤

NFC功能让Redmi K20变身为用户的移动电子钱包，出门在外再也不用携带一大堆实体卡，不仅十分便捷还大大减少了用户负担。