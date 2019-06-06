从魔岩灰到波普设计，天猫精灵方糖的调性之路

人们什么都挂，几乎是到了接受任何湿淋淋的画布的地步，而人们也习惯于这种做法，其中他们都恨的是商业艺术。



这是上世纪60年代美国艺术家罗伊·利希滕斯坦在描述自己所践行的事业时所说的话。“湿淋淋的画布”暗指当时仍然大行其道的抽象画派。而大约六十年后的今天，“商业艺术”已经很难被描述成“可鄙的”，相反，艺术和商业正在不断融合渗透，丰富物质消费的精神内涵，甚至越来越成为大众艺术潮流的时尚风向标。

从互联网以及消费电子的角度切入，我们也能看到商业艺术的内涵不断丰富、影响力不断扩大的案例。索尼在工业设计上追求的“人本”、“共鸣”让他们打造了无数经典，苹果在“功能”和“装饰”之间的平衡和克制让极简风在消费电子领域真正成为大众的潮流，早年的魅族也曾尝试在产品中融入“侘寂”的艺术美学，这是一种更极端的抛开装饰、直指物质本源的艺术理念，另外，丹麦视听品牌B&O也是追求把产品升华为艺术品的典型案例，被称为视听界的工业设计之王。

最近，也有一款设备在工业设计上引起了IT之家小编的注意，就是天猫精灵方糖R，这是由阿里巴巴人工智能实验室发布的智能音箱天猫精灵方糖升级版。天猫精灵方糖发布于2018年5月，这款智能音箱外观小巧，售价低廉，凭借出色的产品品质和性价比成为国内第一款销量突破1000万台的智能音箱单品。而对于天猫精灵方糖R，吸引IT之家小编的，是它独特的外观。天猫精灵方糖R采用的是波普设计，多彩、潮酷是它给人的第一印象，和产品本身年轻化的定位非常契合。相信大部分消费者第一眼就会被天猫精灵方糖R明艳活泼的外观所吸引，这其实就是波普设计的魅力。关于此我们暂且按下，其实天猫精灵方糖R的设计理念，还可追溯到更早的天猫精灵方糖魔岩灰版。

天猫精灵方糖魔岩灰发布于2018年10月的天猫双11潮流盛典上，这款产品的配色整体是暗灰的主色调，而在机身顶部的圆形按钮以及正面的点阵扬声器开孔中，融入了明艳抢眼的橙色。沉稳、低调的灰色和充满活力、激情的橙色达到了一种和谐共存的平衡效果，美观的同时似乎还有更多的暗示。

天猫精灵方糖魔岩灰是国内著名设计师李剑叶加入阿里巴巴人工智能实验室担任首席设计师后参与设计的第一款产品。他在后来曾和外界分享魔岩灰诞生的幕后。这样的色彩组合诞生于一次寻找灵感时看到的海边日出景象。

“初升的旭日照射在海边硕大古老的岩石上，岩石边缘泛着橙色的光芒，这是一个非常有魔幻生命力的瞬间，所以想用魔岩灰的产品设计来表达，”李剑叶表示。

其实魔岩灰的基本理念是撞色，灰色和橙色是两种互补的颜色，橙色则象征鲜活的生命力，而灰色的沉稳可以理解为茫茫人生的一种基调，或者一种坚毅的性格，在此之上注入的生命力，就像黎明，尽管还是灰色的，还没有天光大亮，但总让人觉得有一种力量灌注全身。

魔岩灰，可以说是对天猫精灵方糖“年轻”、“生命力”这样的产品理念的完整诠释和传达，从一开始就具备俘获年轻消费者的元素。

而在天猫精灵方糖R上，这样的产品调性被丰富和放大。

回过头我们来看，波普艺术是什么？根据百度百科上的介绍，这是一种源于商业美术形式的艺术风格，特点是将大众文化的一些细节，如连环画、快餐及印有商标的包装进行放大复制。“波普”不是什么高深的词，它是“Popular”的缩写（POP），意即流行艺术、通俗艺术。

波普艺术是一种反应大众之美、通俗之美和平凡之美的艺术，它与流行和商业挂钩，而流行的东西总是善变的，所以波普艺术也在不停变化、更新着，充斥在我们身边。它有很多的表现形式，例如拥有五颜六色的色彩碰撞，或者夸大、醒目的象征性符号；放大、突出日常生活的物品；利用名人或者有名气的事物进行风格演变；重复运用同一种元素；饱和的颜色；拼接其他设计的各种元素……

在天猫精灵方糖R上，波普艺术的运用主要体现在两个方面，首先是采用波点设计的面板，另一方面则是天猫精灵方糖R和不同潮牌合作的产品策略，充分运用大色块的撞色设计。

天猫精灵方糖R正面的波点面板是最吸引人眼球的，也是它的独特标签。“波点”即波尔卡圆点，是指同一大小、同一种颜色的圆点以一定的距离均匀地排列而成。这种图案看起来千变万化又整齐划一，既不令人眼花缭乱也不会让人觉得乏味单调。日本著名艺术家、也是波普艺术代表人物的草间弥生曾说过：

月亮也是波尔卡圆点，太阳是波尔卡圆点，我们生活的地球也是波尔卡圆点。

20世纪40年代，不同形状、大小和排列方式的波尔卡圆点风靡时尚界，这种简单又耐看、欢快又平和的圆点让无数人为之疯狂。后来一段时间，波点出现了断代，直到2010年前后，波尔卡圆点重新受到时尚界的宠爱，在当下，这更是最潮的艺术风格之一，也是“时髦、流行”的代名词。

所以如果你对天猫精灵方糖R正面的“波点”百看不厌，一点也不要觉得惊讶。而“波点”在天猫精灵方糖R上，是“跃动”的符号，这很好理解，因为“波尔卡”本来就得名于一种轻松欢乐的东欧舞曲，同时也代表着“美”的潮流。

另一方面，我们看到天猫精灵方糖R呈现出来的，是非常刺激眼球的亮丽色彩和色彩的碰撞，伴随这种效果的，是天猫精灵方糖R“糖粉计划”中与皮卡丘、小马宝莉、明星许魏洲、百事可乐、奥利奥等重众多IP的跨界合作，将这些大众化、符号化的元素融入在智能音箱亮丽鲜艳的色彩之上，这种充满张力的风格，在如今的互联网时代，俨然是年轻人追求“个性、时尚”性格的最好诠释。

天猫精灵方糖R诞生于阿里巴巴，诞生于天猫，所以它的“路线调性”，其实也是和阿里巴巴一脉相承。电商巨头的属性，决定了阿里巴巴也是潮流的脉搏，大众在某一段时期里的潮流趋势，都可以在他们的交易行为中得到最直接的体现，人们爱买什么样的产品，爱参加什么样的活动，爱看什么样的电影、爱听什么样的歌，都可以理解为潮流。潮流不是一小部分前卫的设计师推动出来的，这些设计师可能是星星之火，而真正推动潮流的，是成千上万的大众群体，或者再精确一点，是成千上万的年轻人。

所以我们回顾历年天猫双11的宣发风格，都蕴含着典型的波普艺术的路线，你不能简单地将它们归结为“俗”或“雅”，因为它是我们最普遍生活的体现，又有着艺术潮流的升华，这和双11的品牌精神十分契合。

天猫精灵方糖R作为最受欢迎的人工智能音箱之一，能够很好地融入在人们生活的方方面面，它可以直接化身手机帮你拨打电话，可以成为智能生活的家庭中枢，帮你控制家居设备，有了多台天猫精灵方糖R，他们还可以同时播放相同的内容，成为年轻人轰趴的利器，他还可以给你讲故事，陪你逗趣，甚至拉近家人的关系……当这些日复一日出现的普通事物变成一种很潮的事情，那么它本身也就足够形成一种文化。所谓波普艺术，也就是这个道理，天猫精灵方糖R和波普设计可以说相得益彰。

从魔岩灰到如今的波普设计，天猫精灵方糖R的品牌内涵也更完整丰富了：就是定位年轻人，从普通生活的方方面面来理解时尚和潮流，或者说让潮流融于日常生活的每个细节。

这就是艺术和商业的碰撞，它让艺术赋予产品更深刻的内涵，又让产品给予艺术现实的落地。归根结底，是“以人为本”这一思想的真实体现。