“吉林一号”高分03星成功传回首幅影像：机场飞机清晰可见

IT之家6月6日消息 据微信公众号“吉林一号”消息，北京时间6月5日12点06分，长征十一号运载火箭成功将“吉林一号”高分03A星送入轨道，发射任务取得圆满成功，此次发射是中国首次海上发射。

美国洛杉矶城市局部（一）

美国洛杉矶城市局部（二）

美国洛杉矶城机场。

据悉，“吉林一号”卫星于6日早04时08分32秒到达美国洛杉矶上空顺利开机成像，并于6日早05时25分09秒成功传回首幅影像。从上传指令到获取首图，总计用时14小时，下传图像稳定，卫星进入在轨调试期。

“吉林一号”高分03A星充分继承了“吉林一号”卫星成熟单机以及技术基础，通过采用轻量化结构设计、高度集成电子学系统、高分辨率/超轻量化/低成本相机等创新技术，在572km轨道高度下，实现了整星分辨率优于1.1m、幅宽优于18km的技术指标下，重量低于40kg，具有低成本、低功耗、低重量、高分辨的特点。此次拍摄影像地点为美国洛杉矶。可以看到图像中景物层次丰富、纹理清晰、色彩分明，体育场馆、机场中的飞机、跑道等清晰可见，卫星分辨率、幅宽等指标达到了设计要求。

至此，“吉林一号”星座卫星已增至13颗，高分03A星将与此前发射的12颗“吉林一号”卫星组网，为政府、行业以及“一带一路”沿线用户提供更加丰富的遥感数据和产品服务。