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诺基亚2.2正式发布，起价99欧元

2019-6-6 21:20:07来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家6月6日消息 HMD正式发布了诺基亚2.2入门新机，该机号称让更多的人得到强大的AI功能。

诺基亚2.2配备2GHz联发科技Helio A22芯片组，4个A53处理内核，辅以2GB或3GB内存，16GB或32GB内部存储。采用5.71英寸水滴屏，HD +分辨率，19：9宽高比。

诺基亚2.2带有专用的Google智能助理按键，相机应用也支持AI功能，诺基亚认为与其他廉价的智能手机相比，新机可以让用户在低光照下获得更好的拍摄效果。除了AI之外，该机背面搭载一个1300万像素的摄像头，前置摄像头为500万像素。

诺基亚2.2也是一款Android One机型，承诺提供两年的Android大版本更新和三年的安全更新。预装了Android Pie系统，其他功能包括面部解锁功能。

诺基亚2.2提供灰、黑两种颜色可供选择，但配有可更换的Xpress-on外壳，因此可以在以后自定义其外观。

诺基亚2.2起价仅为99欧元（约合人民币768元），与诺基亚1 Plus的价格相当，但前者有着更高分辨率的显示屏，内存和存储翻倍，更好的摄像头，以及完整版Android系统而非Android Go。目前还不清楚这款手机何时上市，但该机已经出现在诺基亚官网上。

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关键词：诺基亚2.2

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