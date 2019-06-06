E3 2019：《狂野飙车9》将登陆Switch

IT之家6月6日消息 今天，Gameloft宣布《狂野飙车9》将正式登陆任天堂Switch。

《狂野飙车9：传奇》（Asphalt 9 Legends）是由Gameloft开发的一款赛车竞速类游戏，在游戏中，玩家可以选择法拉利、兰博基尼和保时捷等五十多辆名车驾驶，在七十道赛道中开启玩家自己的职业生涯模式。

游戏介绍：

投身于最超现实的模拟街机竞速游戏中，驾驶细节精湛的真实赛车，感受炫酷的HDR技术，震撼的视觉和粒子效果，每一场竞速都如同一场真实的赛车电影大片。

最负盛名的赛车

收集超过50辆全球最优秀的速度机器。每一款酷炫赛车都是根据其美学设计和顶尖驾驶性能而精心挑选出来的，这是狂野飙车系列游戏迄今为止最理想的赛车阵容。

指间定制化

利用全新的车辆编辑器准确定义车辆的颜色和材质。您还能够选择轮毂等部位的颜色，从而在赛道上展现出完美的外观。

极品街机乐趣

填充氮气条，释放终极氮气脉冲，获得让你的赛车能够突破音障的终极加速！随时双击刹车完成360°回旋，用超炫风格击败你的多人游戏或AI对手，享受你身后的一地狼藉吧！

成为街头传奇

在生涯模式中开启你的街头之旅，完成超过60个赛季和800余项赛事。在线上多人游戏模式中，与多达7名来自全世界的玩家对手展开竞速比拼，成为真正的狂野飙车传奇车手。

终极竞速操控

熟练掌握全新驾驶操控方式——创新的TouchDrive，它能极大简化赛车的转向操作，让你的大脑解放出来，专注于街机乐趣和极速体验。

数量制胜

狂野飙车系列游戏有史以来首次您可以利用车友会功能，吸纳志同道合的车手朋友，创建您自己的线上社区。与您招揽的速度奇才们齐心协力，拿出最佳表现，在多人游戏俱乐部排行榜上一路攀升，解锁最佳里程碑奖励。