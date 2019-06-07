误解终将消散，5G发牌打响“发令枪”

随着2019年6月6日，工业和信息化部正式向四家单位发放5G牌照的新闻被刷屏，各种热议也充满了“大屏小屏”。热议之中除了各种新奇之外，当然也包括5G无用论。对5G的误解，实际上一直存在，而有关5G的噱头说法更是有广阔的市场。那么5G到底行不行呢？5G发牌不但是定心丸，更是行业的兴奋剂！

一、造成误解的重要原因

世界上既没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨。大家对5G的误解当然也是有原因的。我们汇总了网络上和身边人对5G认识，认为造成误解其中的原因主要有以下两个方面。

一是5G阴谋论。5G是设备商和终端商的阴谋。持有这样的观点人士其逻辑为，因为4G的市场已经饱和，无论是运营商的建设需求，还是用户的换机需求都到了瓶颈。设备商和终端商为了获取持续的增长动力必然要把5G吹热。没有运营商的5G网络建设，就没设备商的发展余地，更没有终端商的换代市场。

二是5G无用论。4G已经够用了5G完全没必要。5G只比4G多1G，是这些人的主要观点。产生这些思想认识的根源，当然与5G应用场景缺乏有关。5G喊了这么久，社会关注度这么高，但是5G离真正商用，特别是普及还非常遥远。因为对未来的不确定性，以及对4G的高度信赖，导致5G无用论有了广泛市场。因为对5G定义的标签是无用，所以5G无用论在某种程度上也可以延伸到5G阴谋论。

无论造成大家误解的原因是什么，当前5G存在的问题确实是实实在在的，但是并不能因为5G存在问题而予以否定。从弱到强，从小到大，5G的成长过程不会有别其他的技术。

二、应用场景缺乏不会是长痛

应用缺乏是当前5G除了技术成熟度不足外的另外一个重要问题。虽然3GPP为5G定义了三大场景（eMBB、mMTC、uRLLC），但是这三大应用场景并未演化成广大用户看得见、摸得着的应用。短期来看，5G的应用场景缺乏还将为各种争论提供话料。

通信行业作为典型的技术驱动型行业，技术的演进发展推动了市场需求的增长。可以用运营商建设的网络，为各种应用场景的出现搭建了必要的舞台。无论是4G，还是3G，以及2G，都是类似的情形。现场大家常用的微信、抖音等应用的出现和爆发式增长也是在4G中后期。

对5G的热议和期待，不应该成为对5G的苛责，毕竟技术的发展和应用的成熟都需要一定的时间。5G当然需要大家给予足够的时间，届时5G也会给大家一个满意的答案。

三、资金不会成为限制发展的因素

大家对5G改变社会给予了太多的内涵和期望，特别是当5G被列为国家间争夺世界领先地位的指标之一后。对5G的各种期待，自然不自然之间就上升了高度。

5G的技术特征和频段限制要求其网络覆盖必须依靠密集基站来完成。有分析机构的测算是满足同样的覆盖，5G所需的基站数量将是4G基站数量的4-6倍。如此必将带来巨额建设资金需求。

资金不足当然是运营商的客观困难。运营商的营收已经进入微增长，甚至负增长阶段；运营商净利润水平虽然还有两位数，但是增幅早已是负向。另外，考虑到5G建设的超长周期，以及囿于商用模式的不明朗而导致的投资回收期延长，都成为限制运营商主动作为的因素。

运营商的资金不足或者缺钱或许是现实，但是整体上，我国的社会资金是充裕的，缺乏的只是好的项目。如何利用好社会资金参与5G建设，既是运营商的责任，也是监管层需要考虑的问题。

四、“内容”矿主搅动通信行业变局

5G发牌也就是正式商用的开始。工信部向四家单位发放牌照，虽然超出了原有三大基础电信运营商的范围，但是这并没有令人惊奇。因为，各种正式或者非正式的报道早已经暗示了广电会获得5G牌照。现在只是最终证实了以前小道消息的真实性。

5G商用初期，应用场景和商业模式缺乏是事实。在5G的各种应用中，目前最有可能首先爆发的就是高清视频应用，例如各种5G+4K，或者5G+8K。在视频资源和制作能力方面，广电是最大的“矿主”。所以，广电获得5G牌照，虽然出乎意料，但是也是逻辑的选择。

在频谱方面，去年年底，工信部向三大运营商发布了中低频段试验许可，其中并不包括广电。现在5G已经正式发牌，那么广电是否会获得新频谱，以及可能获得的哪个频段都将影响未来行业的竞争格局。

相对于三大基础电信运营商的纯粹管道，广电雄厚的“内容”富矿，在5G大门敞开之后，唯一缺乏的就是“发射”通道。广电现有的低频段可以满足“打底网”的广域覆盖需求。广电拥有的“最后一公里”优势，为其高频段实现热点覆盖提供了物理基础。虽然在资金、技术、经验方面存在不足，但是广电的“硬核”是其他三家运营商不具备的。广电具备搅动行业变局的能力。

五、发令枪响全产业链“干”就完了

5G的国际间竞争早已经热火朝天，除了技术竞争外，各种政治打压也都上下其手。5G的国际间竞争早已如火如荼，今天我国可以说是正式加入国际比赛。虽然参赛晚，但是这并不代表我们实力弱。无论是运营商，还是设备商，或者终端商，我们并不缺乏对新技术的应用能力。

我国5G正式发牌商用后，通信行业内外各种准备工作都将进入正式实施阶段。有关5G的各种争论都要统一到争抢5G全球领先的轨道上来。虽然缺钱被广泛提及，但是我国社会层面是资金充裕的。聚精会神搞建设，争抢5G领先，大家“干”就完了！

六、中国移动早已将国家重任扛在肩上

在5G领域，以中国移动为代表的国内企业，实现了多个全球“第一”。中国移动在ITU、3GPP中牵头32个关键标准项目，在全球电信运营企业中排名首位；累计提交标准提案2700余篇，在全球电信运营企业中网络领域提案数排名第一、无线领域提案数排名第二，申请5G专利超1000项。由中国移动牵头的5G网络架构标准成为首次由中国公司主导的新一代移动通信网络架构。

在网络建设方面，中国移动走在了行业前列，保障了我国5G网络建设的全球领先位置。在杭州、广州、上海、武汉、苏州5城市启动5G网络规模试验，建立了业界最全面最严格的测试体系；在北京、重庆、天津、深圳、雄安等12个城市开展5G业务示范试验网建设。

只有5G的产业链成熟了，我国的5G全球领先地位才更稳固。中国移动投入巨资，引导5G产业加速成熟。“自立立人、自达达人”是中国移动的一贯作风。中国移动最早带动产业开展5G最核心技术之一的大规模天线技术研发，使中频段5G基站成熟时间提早一年。发起设立5G创新产业基金，总规模300亿元，首期100亿元已募集多家基金参与，聚焦重点应用领域，引导中频段5G产业生态加速成熟。启动“中国移动5G终端先行者计划”，联合产业推出了十余款5G手机和数据终端，预计年内将推出超过30款，并逐步推动终端价格下降。

5G竞争的发令枪已经打响，任何在先机面前表现犹豫的企业都将被时代的车轮碾碎，任何企业内部的噪音都将被时代潮流淹没。4G发牌商用初期，中国联通逆流操作，带给大家的启示值得深思。充分汲取各种前车之鉴包含的教训。

如果对未来信心不足，很可能就是对过去的教训认识不够深刻。《阿房宫赋》里说的明白：“秦人不暇自哀,而后人哀之;后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也。”