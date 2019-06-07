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国务院新规实施：今后坐飞机出行费用大幅减免

2019-6-7 10:34:19来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月7日消息 据报道，新的一波降费措施马上实施，以后坐飞机出行会有不少新变化，费用会大大节省。根据航旅纵横消息，坐飞机出行费用在机场建设费、燃油附加费、办理护照、折扣票退票、机场餐饮等方面会迎来费用减少的情况。

「机场建设费」减半

经常坐飞机都知道买机票除了票面的费用之外，都会固定收取「机建燃油」费，今年4月3日召开的国务院常务会议决定，从2019年7月1日起，「民航发展基金」征收标准降低一半。

民航发展基金是政府基金，包含两部分：一是由航空公司缴纳的民航基础设施建设基金，另外一部分应由旅客缴纳，也就是所谓的「机场建设费」。

其中旅客应缴纳的部分，因为是由航空公司或者销售代理机构在旅客购买机票时「代征」的，所以在买机票时价格是单列出来的。

目前，机场建设费的标准是国内航线每人50元，国际航线90元。7月以后，机建费或减半，意味着国内航线机建费只要25元，国际航线45元。

「燃油附加费」取消

今年1月2日深圳航空微博通告，宣布从1月5日开始，800公里(含)以下及800公里以上的航段都免收国内航线燃油附加费，此后各航司纷纷公布了暂停收取国内航线燃油附加费，坐飞机进入「零燃油」时代。

办护照更便宜

2017年国家发改委、财政部宣布自7月1日起，降低部分行政事业性收费标准，其中包含普通护照收费由每本200元降为每本160元。

而针对办理护照的收费标准国务院常务会议也有「优惠」信号：2019年从7月1日起，降低因私普通护照收费标准，并要求必须有明显降费。

同时，从4月1日起，普通护照等出入境证件已实行「全国通办」，内地居民能够在全国任何一个出入境管理窗口申请办理出入境证件。

以往只能在户籍地申办出入境证件，新规实施后异地工作生活也不用再为办证专程往返户籍地，既节省时间又省下了吃、住、行费用，办事办证负担减轻了不少。

折扣票也能退

多家航司已经实施退改签「阶梯费率」啦，特价机票也能退改签。

去年民航局发布《关于改进民航票务服务工作的通知》，要求航空公司要制定机票退改签收费「阶梯费率」，不能简单规定特价机票一律不得退改签。

目前看来，各航空公司的折扣票退改签规则各有不同，但是基本上都保持同一个原则：越早退改费，手续费越低，同时票款退改签费率与购票价格和舱位也有关。

就公布规则的航司总体而言，提前7天的退改签费用最低，起飞前4小时退改费率在10%~90%不等，而起飞前4小时内或起飞后退票，需要承担的退改签费用则相对较高！

机场餐饮要「同城同价」

今年两会部长通道上，民航局表示将进一步改进服务措施，提升服务品质，推进机场餐饮「同城同质同价」。也就是说，以后在机场吃饭，同一品牌、同一产品，在机场和在市区里的价格要保持一样的价格和质量水平。

另外，中国民航局自今年3月1日起就开展「民航服务质量重点攻坚」专项行动，明确规定要在千万级以上机场建立航站楼餐食服务准入制度，严厉打击航站楼餐饮附加服务乱收费现象。

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关键词：飞机

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