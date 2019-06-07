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魅族16s老用户补贴领取公告：一张300元，一张200元，购新机才能满减

2019-6-7 11:25:25来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月7日消息 昨天，为迎接618活动，魅族16s全系降价500元，售价2699元起。

为了补偿购机老用户，魅族公布了补偿措施。

1.魅族618清凉价，包括16s、16xs、16系列等机型和配件产品限时优惠；

2.针对6.6之前购买魅族16s的用户，魅族也给出了相应补偿措施：领取500元的购机优惠券，2019年12月31日之前都可使用。

现在魅族在官方论坛发布了具体的补偿措施：用户可以领取两张（分别为 300 元和 200 元）手机通用购机券，但使用必须购买魅族新机才能满减。满 3000 元减 300 元/满 2000 元减 200 元/满 1000 元减 100 元，仅限使用一次，不设找零。

下面是具体内容：

6 月 6 日之前购买并激活使用的魅族 16s 的用户，在 6 月 7 日- 6 月 16 日期间，按以下规则即可领取价值 500 元的手机通用购机券。

操作方式：

1.使用魅族 16s 手机下载安装魅族社区 APP，打开个人中心 - 我的产品，点击一键注册按钮，注册使用的魅族16s 手机；

2.截图我的产品页面，并在本帖下方进行回复（帖子地址）。

发放流程：

完成产品注册并截图回复后，后台工作人员认证回帖用户所注册的魅族 16s 手机是否满足活动要求。符合要求的魅族 16s 用户，将会在 6 月 17 日 23:59:59 前收到一条魅族社区 APP 推送信息，获得两张（分别为 300 元和 200 元）手机通用购机券。购机券使用有效期从发放日起至 2019 年 12 月 31 日。

注意事项：

1.手机注册绑定后请勿退出当前 Flyme 账号，以免导致信息认证失败；

2.后台信息认证和购机券发放将按提交顺序陆续进行，请耐心等待；

3.请勿在本帖下方重复回复或灌水，影响购机券发放进度；

4.活动截止到 2019 年 6 月 16 日，请符合条件的魅友尽快进行注册和回复，逾期未参加将视为放弃通用购机券。

购机券使用规则

300 元手机通用购机券：仅限在魅族官网购买魅族手机产品，满 3000 元减 300 元/满 2000 元减 200 元/满 1000 元减 100 元，仅限使用一次，不设找零。

200 元手机通用购机券：仅限在魅族官网购买魅族手机产品，满 2000 元减 200 元/满 1000 元减 100 元，仅限使用一次，不设找零。

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关键词：魅族16s魅族

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