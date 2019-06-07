林芝腾讯投资更换高管和负责人，腾讯COO任宇昕退出

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据天眼查显示，腾讯产业投资基金全资子公司“林芝腾讯投资管理有限公司”发生一系列变更。腾讯COO任宇昕卸任该公司负责人和高管职务，高管行列新增腾讯投资执行合伙人李朝晖，以及田丽、冯明杰、湛炜标。
任宇昕自2012年5月起出任腾讯首席运营官，现全面负责平台与内容事业群、互动娱乐事业群的管理和发展。于2000年，任宇昕加入腾讯，自2005年9月起全面负责互动娱乐业务系统的游戏开发、运营、市场、渠道销售等工作。加入腾讯之前，任宇昕在华为技术有限公司工作。
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