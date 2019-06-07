一加7 Pro内测版更新：新增两侧返回全屏手势

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IT之家6月7日消息 日前，一加7 Pro内测版更新，除了常规的提升稳定性和修复已知问题，新版本还优化了侧滑手势，新增侧滑返回手势。
一加7 Pro内测版更新内容：
• 优化侧滑手势（设置>按键和手势>虚拟按键和全屏手势>两侧返回）
• 提升稳定性
• 修复已知问题
今日，一加7 Pro还推送了正式版系统更新，提升系统稳定性，优化屏幕灵敏度与双击亮屏，同时优化了相机的超广角与夜景模式等。预计侧滑返回手势也将很快上线。
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