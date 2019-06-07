《崩坏3》之后，米哈游新作《原神》开启测试预约

IT之家6月7日消息 日前，米哈游新作《原神》官网开启测试预约。

《原神》是一款开放世界冒险游戏，玩家将在元素交汇的世界——“提瓦特”，开启他们的冒险之旅。

《原神》原初测试拟定于6月21日开启。值得一提的是，本次测试安卓平台由于适配原因暂不开放，只登陆iOS平台和PC平台。

米哈游科技有限公司成立于2014年7月，经营范围包括从事网络技术、计算机技术、通信设备技术、电子技术领域内的技术开发等，曾推出《崩坏学园2》、《崩坏3》等游戏。