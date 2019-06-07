技嘉X570主板售价曝光：199美元起

IT之家6月7日消息 AMD 在Computex上发布了 Ryzen 3000系列处理器，技嘉也推出了许多X570主板，GIGABYTE X570 Aorus Pro搭载瑞昱(Realtek) ALC1220-VB音频编解码器，千兆网卡和HDMI 2.0输出。

技嘉 X570 Aorus Pro和Pro Wi-Fi采用相同的PCB，唯一的区别在于无线连接，两种型号的价格差不多是10美元。具体的售价方面，技嘉X570 Aorus Ultra 299美元（人民币2000元），X570 Aorus Elite 199美元（人民币1300元），技嘉 X570 Aorus Pro 249美元（1700元）

技嘉 X570 Aorus Pro共有四个RAM插槽位于主板右侧，底部区域有三个全长PCIe 4.0插槽（x16，x8/x8和x8/x8/x4）以及两个M.2插槽，每个都有自己独立的隔热罩，还有六个SATA端口。接口方面，主板上有一个英特尔千兆以太网端口，一个USB 3.1 Gen2 Type-C，两个USB 3.1 Gen2 Type-A，三个USB 3.1 G1 Type-A和四个USB 2.0端口，还有一个HDMI 2.0，比较适合AMD APU用户。

据悉，技嘉 X570 Aorus Pro的厂商建议零售价为249美元，计划与7月7日发售的AMD Ryzen 3000系列处理器同时发布。